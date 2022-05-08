Bölgesel Amatör Lig Adem Hakan Denizer, Tire FK ile anlaştı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Talasgücü Belediyespor forması giyen orta saha oyuncusu Adem Hakan Ali Denizer, 20222023 sezonu için Tire Futbol Kulübü ile anlaştı.

Geride kalan sezon Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3. Grup'ta mücadele veren Talasgücü Belediyespor'da forma giyen Adem Hakan Denizer, İzmir temsilcilerinden Tire Futbol Kulübü ile anlaştı. Sezonun tamamlanmasının ardından Talasgücü Belediyespor’dan ayrılan Adem Hakan Ali Denizer Tire FK ile anlaşmaya vardı.

Adem Hakan Ali Denizer, 20212022 sezonunda Talasgücü Belediyespor forması ile 15 maça çıktı ve 9 kez gol sevinci yaşadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.