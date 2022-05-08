Mustafa Pektemek affedildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mustafa Pektemek affedildi

İHA

Mustafa Pektemek affedildi

Yukatel Kayserispor Kulübü, kadro dışı bırakılan Mustafa Pektemek'i affetti.
Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor'da Mustafa Pektemek'e af çıktı. Antalyaspor maçı sonrasında Teknik Direktör Hikmet Karaman tarafından kadro dışı bırakılan ve hafta boyu takımdan ayrı çalışan, Beşiktaş ve Gaziantep FK maçlarında forma giymeyen Mustafa Pektemek, takıma katıldı.1
Mario Gavranovic ve İlhan Parlak'ın sakatlığının bulunduğu dönemde kadro dışı kararından geri adım atan Teknik Direktör Hikmet Karaman, Trabzonspor ile oynanacak Türkiye Kupası maçında ilk on birde Mustafa Pektemek'e görev vermeye hazırlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

OSB Teknik Koleji, Berra Eren ile yeniden anlaştı Berra Eren çift lisans ile oynayacak
YEREL HABERLER OSB Teknik Koleji, Berra Eren ile yeniden ...
Kayserigücü FK, transferlere başladı
YEREL HABERLER Kayserigücü FK, transferlere başladı
Araç dereye düştü: 4 yaralı
YEREL HABERLER Araç dereye düştü: 4 yaralı
Rektör Karamustafa gençlerle çay-simit buluşmasında bir araya geldi KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa: “KAYÜ sadece şehrimizin değil, ülkemizin de önemli bir üniversitesi olma yolunda ilerlemektedir”
YEREL HABERLER Rektör Karamustafa gençlerle çay-simit buluşmasında ...
Kayserispor 1 puanla döndü
YEREL HABERLER Kayserispor 1 puanla döndü
İlhan Parlak ikinci golünü attı
YEREL HABERLER İlhan Parlak ikinci golünü attı
Kayseri protokolünden 'Anneler Günü' mesajı
YEREL HABERLER Kayseri protokolünden 'Anneler Günü' mesajı
Hayrullah Erkip ilk kez forma giydi
YEREL HABERLER Hayrullah Erkip ilk kez forma giydi
Gözbaşı: "Emeğimizin karşılığını aldık"
YEREL HABERLER Gözbaşı: "Emeğimizin karşılığını aldık"
Başkan Büyükkılıç'tan 9'uncu kütüphane müjdesi
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç'tan 9'uncu kütüphane müjdesi
Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası başladı Organizasyon Sorumlusu Uğur Özer: "Amacımız insanlara bu sporu daha iyi tanıtmak"
YEREL HABERLER Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası ...
Türk Dünyası bu gösteride buluştu
YEREL HABERLER Türk Dünyası bu gösteride buluştu
Kayseri’de metrekareye 31 kilogram yağmur yağdı Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Bütüner: “Yağışı bekliyorduk ama yine de ufak bir afete sebep oldu”
YEREL HABERLER Kayseri’de metrekareye 31 kilogram yağmur ...
Trafik tedbirleri işe yaradı, bayramda ölümlü kaza olmadı İl Emniyet Müdür Yardımcısı Oğuz Yasan: “Kayseri’de Ramazan bayramı boyunca trafikte her hangi bir ölümlü trafik kazası meydana gelmedi. Bu çok sevindirici”
YEREL HABERLER Trafik tedbirleri işe yaradı, bayramda ölümlü kaza ...
Kayserispor Kadın FK son maçına çıkıyor
YEREL HABERLER Kayserispor Kadın FK son maçına çıkıyor
KSMMMO 24. Olağan Genel Kurulu başladı
YEREL HABERLER KSMMMO 24. Olağan Genel Kurulu başladı
Melikgazi Belediyesi'nde deprem tatbikatı
YEREL HABERLER Melikgazi Belediyesi'nde deprem tatbikatı
Gaziosmanpaşa, Yahyalı deplasmanında
YEREL HABERLER Gaziosmanpaşa, Yahyalı deplasmanında
Kayseri 1. Amatör Küme’de hakemler belli oldu
YEREL HABERLER Kayseri 1. Amatör Küme’de hakemler belli oldu
Kayseri’de ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan şahıslar yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri’de ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan ...
Motosikletli Polis Timleri suça geçit vermiyor
YEREL HABERLER Motosikletli Polis Timleri suça geçit vermiyor
15 yıl kesinleşmiş cezası olan şahıs polisten kaçamadı
YEREL HABERLER 15 yıl kesinleşmiş cezası olan şahıs polisten ...
Başkan Büyüksimitci: “Annelik, hiçbir değerle kıyaslanamayacak bir duygudur”
YEREL HABERLER Başkan Büyüksimitci: “Annelik, hiçbir değerle ...
İl Sağlık Müdürü Benli’den Horozoğlu’na Hayırlı Olsun Ziyareti
YEREL HABERLER İl Sağlık Müdürü Benli’den Horozoğlu’na Hayırlı Olsun ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.