Liseliler yarışacak, Hakalmaz söyleyecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Liseliler yarışacak, Hakalmaz söyleyecek

İHA

Liseliler yarışacak, Hakalmaz söyleyecek

Talas Belediyesi’nin gerçekleştireceği organizasyon ile Mili Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liseler Arası Türk Halk Müziği Solo Ses Yarışması’nın finali yapılacak.
Türk Halk Müziğinin güçlü sesi Orhan Hakalmaz’ın da sahne alacağı gecede, yarışmaya katılan liseli gençler yeteneklerini sergileyecek. Sanatçı Hakalmaz’ın sevilen türkülerini seslendireceği organizasyonda, türküye gönül vermiş liseli gençler zirve için yarışacak.
11 Mayıs Çarşamba günü saat 19.00’da Erciyes Kültür Merkezinde düzenlenecek yarışma finali ve konser, Talas Belediyesi’nin tüm organizasyonlarında olduğu gibi yine ücretsiz olarak izlenebilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Talas Belediyesi'nden Atık Pil Kampanyasına tam destek
YEREL HABERLER Talas Belediyesi'nden Atık Pil Kampanyasına tam ...
Mustafa Pektemek affedildi
YEREL HABERLER Mustafa Pektemek affedildi
Bölgesel Amatör Lig Adem Hakan Denizer, Tire FK ile anlaştı
YEREL HABERLER Bölgesel Amatör Lig Adem Hakan Denizer, Tire FK ile ...
OSB Teknik Koleji, Berra Eren ile yeniden anlaştı Berra Eren çift lisans ile oynayacak
YEREL HABERLER OSB Teknik Koleji, Berra Eren ile yeniden ...
Kayserigücü FK, transferlere başladı
YEREL HABERLER Kayserigücü FK, transferlere başladı
Araç dereye düştü: 4 yaralı
YEREL HABERLER Araç dereye düştü: 4 yaralı
Rektör Karamustafa gençlerle çay-simit buluşmasında bir araya geldi KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa: “KAYÜ sadece şehrimizin değil, ülkemizin de önemli bir üniversitesi olma yolunda ilerlemektedir”
YEREL HABERLER Rektör Karamustafa gençlerle çay-simit buluşmasında ...
Kayserispor 1 puanla döndü
YEREL HABERLER Kayserispor 1 puanla döndü
İlhan Parlak ikinci golünü attı
YEREL HABERLER İlhan Parlak ikinci golünü attı
Kayseri protokolünden 'Anneler Günü' mesajı
YEREL HABERLER Kayseri protokolünden 'Anneler Günü' mesajı
Hayrullah Erkip ilk kez forma giydi
YEREL HABERLER Hayrullah Erkip ilk kez forma giydi
Gözbaşı: "Emeğimizin karşılığını aldık"
YEREL HABERLER Gözbaşı: "Emeğimizin karşılığını aldık"
Başkan Büyükkılıç'tan 9'uncu kütüphane müjdesi
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç'tan 9'uncu kütüphane müjdesi
Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası başladı Organizasyon Sorumlusu Uğur Özer: "Amacımız insanlara bu sporu daha iyi tanıtmak"
YEREL HABERLER Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası ...
Türk Dünyası bu gösteride buluştu
YEREL HABERLER Türk Dünyası bu gösteride buluştu
Kayseri’de metrekareye 31 kilogram yağmur yağdı Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Bütüner: “Yağışı bekliyorduk ama yine de ufak bir afete sebep oldu”
YEREL HABERLER Kayseri’de metrekareye 31 kilogram yağmur ...
Trafik tedbirleri işe yaradı, bayramda ölümlü kaza olmadı İl Emniyet Müdür Yardımcısı Oğuz Yasan: “Kayseri’de Ramazan bayramı boyunca trafikte her hangi bir ölümlü trafik kazası meydana gelmedi. Bu çok sevindirici”
YEREL HABERLER Trafik tedbirleri işe yaradı, bayramda ölümlü kaza ...
Kayserispor Kadın FK son maçına çıkıyor
YEREL HABERLER Kayserispor Kadın FK son maçına çıkıyor
KSMMMO 24. Olağan Genel Kurulu başladı
YEREL HABERLER KSMMMO 24. Olağan Genel Kurulu başladı
Melikgazi Belediyesi'nde deprem tatbikatı
YEREL HABERLER Melikgazi Belediyesi'nde deprem tatbikatı
Gaziosmanpaşa, Yahyalı deplasmanında
YEREL HABERLER Gaziosmanpaşa, Yahyalı deplasmanında
Kayseri 1. Amatör Küme’de hakemler belli oldu
YEREL HABERLER Kayseri 1. Amatör Küme’de hakemler belli oldu
Kayseri’de ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan şahıslar yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri’de ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan ...
Motosikletli Polis Timleri suça geçit vermiyor
YEREL HABERLER Motosikletli Polis Timleri suça geçit vermiyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.