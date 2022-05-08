Uluslararası MTB Kupası yarışları başladı



İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) Kayseri'nin UNESCO Dünya Mirası Geçici listesinde yer alan Koramaz Vadisi'nde gerçekleştirilen Uluslararası MTB (Dağ Bisikleti) Kupası yarışlarının birinci etabı 3 ülkeden 36 sporcunun katılımıyla başladı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Uluslararası Koramaz Vadisi MTB (Dağ Bisikleti) Kupası Yarışlarının birinci etabı gerçekleştirildi. Yarışlar Veske Mahallesi´nde yapıldı. 3 ülkeden 36 sporcunun katıldığı yarışlar 4,5 kilometreden oluşan parkurda erkekler 7, kadınlar 4 tur yarıştı. Yarışlar öncesinde konuşan Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyön, "Sezonun ilk yarışlarından birini Kayser'de gerçekleştiriyoruz. Uluslararası Koramaz Vadisi MTB (Dağ Bisikleti) Kupası Yarış Serisi ilk ayağına. 3 ülkeden 36 sporcu katıldı. Aynı anda dünya kupası yarışlarının da olması nedeniyle katılım istediğimiz kadar olmadı. Aynı mekanda 12-14-15 önümüzdeki hafta yine yarışlar yapılacak. Diğer yarışlara katılımın çok olmasını bekliyoruz. Sezonun ilk yarışı olması nedneiyle hem kendimizi programımıza göre ayarlayalım istedik hem de milli takım düzeyindeki sporcularımızın kapasitesini görelim istedik" diye konuştu. Yarışlar sonucunda Elit Erkeklerde kategorisinde Denis Sergiyenko, Elit Kadınlar kategorisinde Alina Sarkulova ve Genç Erkekler Kategorisinde Emre Yuca birinci oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Bahattin Akyön´un açıklamaları

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DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2022-05-08 14:40:36



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