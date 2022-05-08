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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası tamamlandı

İHA

Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası tamamlandı

Kayseri'de yapılan Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışları 1. Etabı tamamlandı.
Talas Belediyesi’nin yanı sıra Türkiye Hava Sporları Federasyonu ile Göktürk Havacılık ve Spor Kulübü işbirliğinde düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışları 1. Etabı, Talas ilçesinde bulunan Ali Dağı'nda tamamlandı. Yarışmalar sonucunda; Gençler Klasmanında Harun Karateke birinci, Kerem Dinçer ikinci, Furkan Koçak üçüncü, Kadınlar Klasmanında Özlem Bağ birinci, Kübra Cengiz ikinci, Elif Gülşad Keskin üçüncü, Genel Klasmanda ise Erol Aslantaş birinci, Harun Karateke ikinci, İbrahim Dinçer de üçüncülüğü kazandı. Dereceye giren sporculara ödülleri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Kalaycı takdim etti.
Ödül töreninde konuşan Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Kalaycı, “Her sene olduğu gibi bu sene de faaliyetlerimiz dur durak bilmeden, hız kesmeden bütün heyecanıyla devam ediyor. Bugün de 3 gün süren bir yarışmamızın sonuna geldik. Özellikle hedef yarışmalarında sporcularımız üstün maharetlerini, kabiliyetlerini göstererek, çok iyi sıralamalar ve dereceler çıkartmaktalar. Bizler her sene federasyon olarak, kulüplerimizin, sporcularımızın bu sporu daha iyi yapılabilmesi, uluslararası yarışmalarda boy gösterebilmek, yarışabilmek, oralarda ayyıldızlı bayrağımızı göndere çektirebilmek adına çok büyük desteklerimiz oluyor. O aşamalara gelmek adına bizim bugün buralarda bu yarışmaları yapmamız ve iyi sporcularımızı kürsüye çıkartmamız gerekiyor" dedi.

"Ne zaman isterseniz, dağımız, Talas’ımız ve Kayserimiz sizin emrinizdedir"
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise, “Şehrimizin dışından gelen, Türkiye’nin birçok yerinden katılan yarışmacılarla biraz önce tanıştım. Çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum, duygulandım ve onurlandım. Pandemi süreci de bitince sıklıkla ne zaman isterseniz, dağımız, Talas’ımız ve Kayserimiz sizin emrinizdedir. Hakikaten daha sıkça sizi burada görmek isterim. Havada, yerde her yerde hizmet eden arkadaşlarım oldu. Onlara çok teşekkür ediyorum. Sadece bizim belediyemizde hizmet edenler değil, hava sporlarına gönül vermiş arkadaşlarımız da çok büyük hizmetler ettiler. Bu gönülle yapılan işlerde sanırım biraz adrenalin gerektiriyor. O da eminim ayrı bir keyif veriyordur" ifadelerini kullandı.

"Kurs merkezi yapmayı düşünüyoruz"
Ali Dağı'na yapılacak projeler hakkında da bilgiler veren Başkan Yalçın, "2 yıl önce Ali Dağı’ndan paraşüt iniş alanına kadar olan aşamalarında bir proje çizdirdik. ‘Ali Dağımıza kısmet olursa gelecek yıl artık minibüsler değil, teleferik sistemi ya da füniküler sistem ile çıkacağız’ dedik. Fakat araya pandemi girince yatırımlarımız farklı öncelikler kazandı. O nedenle inşallah bir dahaki sefere sizlerin daha konforlu bir alanda paraşüt atlayışına başlamanız, daha konforlu alanlarda misafir edilmenizi istiyoruz. Ali Dağı'nın en üstünde tespit ettiğimiz bir alan var. O alanı da mimarlar projelendirdiler. Orayı da kurs merkezi olarak düşünüyoruz. Otantik bir yapıda arzu edenler, sizlere imrenerek bakan çocuklarımız için orada okul görevi yapacak bir kurs merkezi olacak" diye konuştu.

"Hedef milli takıma girmek"
Kadınlar kategorisinde birinci olan Sporcu Özlem Bağ da, "Kendi bölgemde bir çok yarışma yaptık. Şu anda yine birincilik kürsüsündeyim. Kadınlar kategorisinde birinci oldum. Yaklaşık 10'dan fazla kadın pilot vardı. Kıyasıya geçen bir yarışmaydı. Rakiplerim gerçekten zorladı ama birinciliği aldık. Bundan sonrasında diğer yarışmalara katılıp, yılsonunda milli takıma girerek, artık yurt dışında ülkeyi temsil edeceğiz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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