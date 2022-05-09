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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yabancı öğrenciler hayvanat bahçesine hayran kaldı

İHA

Yabancı öğrenciler hayvanat bahçesine hayran kaldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi, İsviçre’nin Zürih Üniversitesi öğrencilerini misafir etti. 153 türde yaklaşık 1600 hayvana ev sahipliği yapan Hayvanat Bahçesi’ni ilgiyle gezen İsviçreli öğrenciler, personelin ilgisinden de memnun kaldıklarını ifade ettiler.
Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi öğrencilerinin konuğu olarak 8 günlük öğrenci değişim programı çerçevesinde Kayseri’ye gelen İsviçre’nin Zürih Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi öğrencileri, Kapadokya, Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi, Cumhuriyet Meydanı ve Kapalı Çarşı’nın ardından Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi’ni ziyaret ederek izlenimlerini paylaştı. Ülkeler arasındaki öğrenciler ile bilimsel ve kültürel faaliyetler doğrultusunda ilişkilerin geliştirilmesini sağlayan Uluslararası Veteriner Öğrenciler Topluluğu’nun (İVSA) öğrenci değişim programı çerçevesinde Kayseri’ye konuk olan İsviçreli öğrenciler, Kayseri hakkındaki düşüncelerini aktardı. Kayseri ve Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi ziyareti hakkında düşüncelerini dile getiren Zürih Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi öğrencisi aynı zamanda öğrenci değişim programı sorumlusu Jasmine Than, kendi ülkesi ve Türkiye’deki eğitim ile karşılaştırma fırsatı bulduğunu, Türk kültürünün daha sıcak olduğunu keşfettiğini dile getirdi. Öğrenci Than, ziyaret çerçevesinde hem Zürih hem de Budapeşte’deki hayvanat bahçelerini ziyaret ettiklerini ancak Kayseri Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi’ndeki veteriner hekimlerin ilgisini ve hayvanat bahçesinin tanıtımına yönelik faaliyetlerini çok beğendiklerini ifade etti.
Hayvanat Bahçesi ziyaretinde konuşan Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi 4. sınıf öğrencisi ve öğrenci değişim programı sorumlusu Melis Ay ise süreç içerisinde kendilerine, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin çok büyük katkıları olduğunu ifade ederek, “3 kere bu kulüple sempozyum yaptık. Ve burada Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin çok büyük bize katkıları oldu. Bunun için çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu. İsviçre, Zürih Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi öğrencilerine Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi yetkilileri tarafından bilgiler verilirken, yabancı öğrenciler, hayvanat bahçesi sakinlerini ilgiyle inceledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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