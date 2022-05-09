Başhekim Doç. Dr. Altıntop: "A sınıfı bir hastane kategorisine yükselmek bizi mutlu etti"

Kayseri Devlet Hastanesi'nin Sağlık Bakanlığı tarafından B1 sınıfından, A2 sınıfına yükseltilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Başhekim Doç. Dr. İsmail Altıntop; "Pandemi sürecinde de önemli görevler üstlenen hastanemizin yeniden A sınıfı bir hastane kategorisine yükseltilmesi bizleri mutlu etti" dedi.

Hastanenin A2 sınıfına yükseltilmesinden dolayı mutlu olduklarını ifade eden Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop; "Hastanemizi 4 yıl önce, 30 Mayıs 2018 tarihinde hizmete açmıştık. Bugün geldiğimiz noktada hastanemizde 5 milyon 822 bin 106 kişiye poliklinik hizmeti sunuldu. Pandemi sürecinde de önemli görevler üstlenen hastanemizin yeniden A sınıfı bir hastane kategorisine yükseltilmesi bizleri mutlu etti" dedi.

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