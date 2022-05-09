Kayseri’nin temsilci gençleri yola çıktı

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinatörlüğünde 81 il ve KKTC’den temsilci gençlerin katılımıyla etkinliklerin düzenleneceği programa katılacak olan iki genç yola çıktı.

'Temsilci Gençler' programına katılacak olan Ayşe Han ve Ömer Karadavut, Samsun, Amasya, Erzurum, Sivas ve Ankara’da yapılacak olan etkinliklere katılacak. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, gençlerin böyle etkinliklerle bir araya gelmesinin önemli olduğunu vurgulayarak, gençlerin bu programla tarihi, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde bulanacağını belirtti.

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