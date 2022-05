Kayseri Büyükşehir 3 bin 200 koyunun dağıtımına başladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 3 bin 200 koyunun dağıtılacağı ‘Koyunlar Artıyor, Meralar Şenleniyor’ projesinin Yeşilhisar’da gerçekleşen kura çekimine katıldı. Başkan Büyükkılıç, “Tarım alanında neler yaparız, hayvancılık alanında neler yaparız diye projeden projeye koşuyoruz” dedi.



Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen ‘Koyunlar Artıyor Meralar Şenleniyor’ projesi çerçevesinde 14 Şubat4 Mart tarihleri arasında müracaatları yapılan koyun taleplerinin kuraları çekilmeye başladı. Hacılar ilçesinde 4, İncesu’da 23 üreticinin katıldığı program ile başlayan kura çekimi, Yeşilhisar Gençlik Merkezi’nde 127 üreticinin katılımıyla devam etti. Programa Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Yeşilhisar İlçe Başkanı Hasan Bedirhanbeyoğlu, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy, daire başkanları, muhtarlar ve çiftçiler katıldı. Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada birlik, beraberlik mesajı vererek, “Kayseri denilince akla değerlerine bağlı, vatanına, milletine, bayrağına, ailesine, şehrine, ülkesine, inancına bağlı, böyle bir anlayışın sahibi olan gönül insanları geliyor. Üretirler, kimseye yük olmazlar, yük çekerler. Elhamdülillah diyor, sizlere minnet duyuyoruz” dedi. Şehir ve ülke olarak tarım ve hayvancılık alanında kendi kendine yetecek konumda olmaları gerektiğini vurgulayan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Allah’a şükürler olsun. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak yatırımdan yatırıma koşuyoruz. Türkiye’de 30 büyükşehir içerisinde yatırıma en çok pay ayıran şehir, 2021’de Kayseri Büyükşehir Belediyesi olmuştur. Bunlar sorumluluğumuzun arttığını gösterir. Allah’a şükürler olsun 24 aydır da hiçbir kredi almayan ve sizlere hizmet eden bir Büyükşehir’den bahsediyoruz. Yeşilhisar’ımızın kıymetli başkanı çalışkan, iyi niyetli, uyumlu, tevazu içerisinde bizlerle birlikte yaptığı çalışmalar ile de Yeşilhisar’ımızı daha iyi noktalara taşımak için gayret gösteriyor. Biz de bir ağabeyi olarak her zaman elinden tutup, ne gerekiyorsa onu yapma yönünde çalışmalar yapacağımızı buradan bir kez daha paylaşmak istiyorum. Çünkü sizler bizim için çok önemlisiniz. Bizler sizler için varız.”



“PROJEDEN PROJEYE KOŞUYORUZ”

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin tarım ve hayvancılığın yanı sıra eğitim, sağlık ve yerel yönetimler konusunda dayanışmanın en güzel örneklerini sergilediklerini ifade ederek, “Sayın Cumhurbaşkanımıza, ekibiyle birlikte kendisine minnet duyuyor, teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşları olarak ona layık olma, sizlere layık olma yolunda da bizler de gayret gösteriyoruz. Allah’a şükürler olsun iyi bir noktadayız. İnşallah bu anlayış içerisinde tarım alanında neler yaparız, hayvancılık alanında neler yaparız diye projeden projeye koşuyoruz. Kabul görünce daha fazlasını yapıyoruz. O açıdan koyunlarla ilgili meralarımızı şenlendirelim dedik. Kayseri tabi bir endüstri ve ticaret merkezi olarak bilinir. Kayserimizin elbette ki sadece endüstri merkezi olarak değil, aynı zamanda tarım ve hayvancılıkta da kendisinden söz ettiren, turizmde de kendisinden söz ettiren bir şehir olarak anılması yönünde gayret gösteriyoruz” şeklinde konuştu.

Yeşilhisar’ın Soğanlı Vadisi ve diğer turizm alanındaki yaklaşımlarıyla gündeme taşıdıklarını, tarım ve hayvancılıkta da olmazsa olmaz bir ilçe olarak anılması için gayret gösterdiklerini ifade eden Büyükkılıç, şöyle konuştu:

“Desteklerimiz sizler için, her zaman yanınızdayız. 16 ilçemiz var ağabey kardeş diyaloğu içerisinde hepsine yardımcı oluyor, hepsinin elinden tutuyoruz. Sırf 2022’de inşallah 60 milyonluk yatırım yapıyoruz tarım ve hayvancılığa. Geçen sene dâhil 3 senelik süreç içerisinde yaklaşık 100 milyon yatırım yaptık. İnşallah bu sene daha fazlasını yapacağız. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, huzurumuzu bozmasın. Bu hizmetimizden yararlanacak kardeşlerimize inşallah bereketli kılsın. İnanıyoruz ki bizlere dua edeceksiniz, bizler de sizlere layık olma yolunda gayret göstereceğiz.”



“MEMDUH BAŞKANIM, TARIMSAL DESTEK ANLAMINDA NE İSTEDİYSEK FAZLASIYLA YAPTI”

Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan ise geçen yıl dağıtılan koyunların bereketle çoğaldığını belirterek, gün geçtikçe bu bereketin artarak devam edeceğini ifade etti. Taşyapan, yaptığı konuşmada, “Memduh başkanımın ellerine sağlık, tarımsal destek anlamında ne istediysek fazlasıyla hepsini kazandırıyor. Tarıma dayalı her türlü destek veriliyor” dedi.



“KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK TARIMSAL DESTEĞİ BU SENE YAPILDI”

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin de bu yıl, Büyükşehir Belediyesi ile işbirliğinde çok önemli bir yıl olduğunun altını çizerek, tohumdan aspir ve koyun dağıtımına kadar birlikte çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın pandemi salgınının başlangıcında başlattığı ‘Biz bize yeteriz Türkiye’m’ kampanyasında fitili ateşleyen şehrin Kayseri olduğunu belirterek, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin tarihindeki en büyük tarımsal destekleri bu sene yaptıklarını anlattı.



BÜYÜK PROJE, 11 MİLYON TL’Yİ AŞIYOR

2021 yılında 11 kırsal ilçede her aileye 20 küçükbaş hayvan olmak üzere 55 aileye toplam bin 100 adet küçükbaş hayvan dağıtımı gerçekleştiren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatı ile 2022’de hedefi yükselterek 3 bin 200 küçükbaş olarak belirledi. 2021 yılında 1 milyon 912 bin 680 TL maliyetle bin 100 koyun dağıtımı yapılırken, 2022 yılında ise 9 milyon 158 bin 400 TL maliyetle 3 bin 200 koyun dağıtılması planlanırken, toplam proje bedeli 11 milyon TL’yi aşacak.



KURA ÇEKİMİ 17 MAYIS’A KADAR İLÇE İLÇE SÜRECEK

Hacılar, İncesu ve Yeşlihisar’da kura çekimi yapılan proje çerçevesinde, 10 Mayıs Salı günü saat 10.00’da Yahyalı Gençlik Merkezi’nde ve saat 14.00’te Develi Gençlik Merkezi’nde, 11 Mayıs Çarşamba Günü saat 10.00’da Talas Gençlik Merkezi’nde ve saat 14.00’te Tomarza Gençlik Merkezi’nde, 12 Mayıs Perşembe Günü saat 10.00’da Sarız Gençlik Merkezi’nde ve saat 14.00’te Pınarbaşı Gençlik Merkezi’nde, 13 Mayıs Cuma Günü saat 10.00’da Akkışla Gençlik Merkezi’nde ve saat 14.00’te Sarıoğlan Gençlik Merkezi’nde, 16 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00’da Felahiye Gençlik Merkezi’nde ve saat 14.00’te Özvatan Gençlik Merkezi’nde, 17 Mayıs Salı Günü ise saat 10.00’da Bünyan Gençlik Merkezi’nde kura çekimi yapılacak. Yine 17 Mayıs Salı Günü saat 14.00’te Melikgazi ve saat 16.00’da Kocasinan ilçeleri için kura çekimleri ise Kadir Has Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek.

