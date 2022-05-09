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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bünyan'da sineklenmeye karşı ilaçlama yapıldı

İHA

Bünyan'da sineklenmeye karşı ilaçlama yapıldı

Bünyan Belediyesi ekipleri, ilçedeki sineklenmeye karşı ilaçlama çalışması yaptı.

Mevsimsel koşulları göz önüne alan Bünyan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri; larvaların ve haşerelerin üreme alanları olan yağmur kanalları, kanalizasyon hatları, dere yatakları ile durgun su ve bataklık alanlarda kışlak mücadelesi çerçevesinde ilaçlama çalışmalarına başladı. Yumurtaların larva, pupa ve ergin sivrisinek haline dönüşümünü engellemek için yapılan ilaçlama ile söz konusu sivrisinek popülasyonunu en aza indirip buna bağlı oluşabilecek hastalıkları minimize etmek için verilen eğitim ile çalışmalara başladı. Temizlik İşleri Müdürlüğünce yapılan açıklamada çalışmaların yıl boyunca periyodik olarak devam edeceği bildirildi.
Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, erken dönemde yapılan larva mücadelesi önemli olduğunu ifade ederek, vatandaşların rahat ve temiz bir kentte yaşamalarını sağlamak için belediye ekiplerinin kesintisiz görevde olduğu belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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