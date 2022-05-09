Elektrik akımına kapılan elektrik tesisatçısı hayatını kaybetti

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Kayseri’nin Bünyan ilçesinde elektrik akımına kapılan elektrik tesisatçısı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Karatay Mahallesi’nde meydana gelen olayda elektrik tesisatçılığı yapan Keykubat D. (32), evinde çalıştığı sırada elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan talihsiz adam, yakınlarının ihbarı üzerine eve gelen ambulans ile Bünyan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Keykubat D., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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