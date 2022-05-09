Trabzonspor, kupa maçı için Kayseri'de



Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ, (DHA) Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında yarın deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Kayseri'ye geldi.

Spor Toto Süper Lig ekibi Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında yarın Yukatel Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak. Bordo-mavili takım karşılaşma için Kayseri'ye havayolu ile geldi. Kayseri Havalimanında lig şampiyonu olan takımı, taraftarlar karşıladı. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, taraftarlar ile fotoğraf çektirerek, forma imzaladı. Trabzonspor kafilesi daha sonra konaklayacağı otele gitmek üzere otobüsle havalimanından ayrıldı. (DHA)

DHA-Spor Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2022-05-09 20:35:53



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