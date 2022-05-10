Sultan Sazlığı Milli Parkı´nda bataklığa saplanan 6 kişi kurtarıldı

Beyza AYDOĞDU/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´nin Yeşilhisar ilçesindeki Sultan Sazlığı Milli Parkı´nda bataklığa giren hayvanı kurtarmak isterken saplanan 6 kişi, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.
Olay, akşam saatlerinde Yeşilhisar ilçesi Yeşilova mevkisindeki Sultan Sazlığı Milli Parkı´nda meydana geldi. Bölgede yaşayan besiciye ait büyükbaş hayvan bataklığa girdi. Bataklıktan çıkamayan hayvanı kurtarmak isteyen besici de bataklığa saplandı. Sonrasında büyükbaş hayvan ile besiciyi kurtarmak isteyen 5 kişi de girdiği bataklıktan çıkamadı. İhbar sonrası olay yerine AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından 6 kişi ile büyükbaş hayvanı kurtardı.
Bataklıkta yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi´ne kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Beyza AYDOĞDU
2022-05-10 00:57:56
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