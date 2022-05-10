U15 Gelişim Ligi: Kayserispor: 4 - Yeni Malatyaspor: 2

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

U15 Gelişim Ligi maçında Kayserispor U15 takımı sahasında Yeni Malatyaspor U15 takımını 42 mağlup etti.



Stat: Erkilet 1 Nolu

Hakemler: Birtan Ekren xx, Ramazan Ay xx, Abdulsamet Soytürk xx

Kayserispor U15: Yağız Efe Dere xx, Enes Melik Gökçek x, Ahmet Buğra Baykal xx, Mustafa Tarık Obut xx, Batuhan Özgan xxx, Mücahit Enes Albayrak xx, Burak Erkan xxx (Dk.80 Onur Kaya x), Necip Özer xx, Hüseyin Erdem Arıkan xx (Dk.52 Mustafa Topçuhasanoğlu xx), Mahmuthan Polat xx (Dk.80 Yusuf Doğan xx), Efehan Paşayiğit xx (Dk.63 Yusuf Kemal Topçu xx)

Yeni Malatyaspor U15: Erhan Açıkgöz x, Beytullah Keskin x (Dk.60 Ahmut Tuğra Uluata x), Emir Ozan Doğan xx, Mustafa Arda Furat x, Yağız Kaan Gökçelik x, Göktuğ Yusuf Mutlu x, Miraç Küçük xx, Kemalcan Esen xx, Mustafa Efe Özçelik xx, Veysel Arda Yeniçerioğlu x (Dk.41 Ekrem Anuk x), Hasan Tarık Altun x (Dk.41 Hasan Mutlu x)

Goller: Necip Özer Dk.6, Burak Erkan Dk.26, Mahmuthan Polat Dk.47, Batuhan Özgan Dk.58 (Kayserispor U15) Miraç Küçük Dk.54, Mustafa Efe Özçelik Dk.80 (Yeni Malatyaspor U15)

Kırmızı Kart: Yağız Efe Dere Dk.51 (Kayserispor U15)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.