Kayserispor-Malatyaspor maçı Cumartesi

Kayserispor ile Malatyaspor arasında Süper Lig'de oynanacak maçın günü ve saati belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 37. haftanın programını açıkladı. Buna göre Kayserispor ile Yeni Malatyaspor arasında oynanacak maçın günü ve saati belli oldu. İki sarı kırmızılı ekip arasındaki maç 14 Mayıs 2022 Cumartesi günü Kadir Has stadında oynanacak. Maçın başlama saat 19.00 olarak belirlendi.

Ligin 36.haftası geride kalırken Kayserispor 44 puanla 15.sırada yeralırken küme düşmesi kesinleşen Yeni Malatyaspor ise 20 puanla 20. sırada bulunuyor.

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