Kayserispor ile Trabzonspor 5. randevu

Kayserispor ile Trabzonspor, Türkiye Kupası maçında 5. kez karşı karşıya gelecek.
Kadir Has Stadında Kayserispor ile Trabzonspor, Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçında karşılaşacak. İki ekip, Türkiye Kupası maçlarında 5. kez karşılaşacak. Daha önce oynanan 4 maçta Trabzonspor 2 kez, Kayserispor 1 kez kazanırken 1 maç da berabere bitti. Bu maçlarda Kayserispor 3 gol atarken Trabzonspor ise 2 gol attı. Kayseri'de iki takım arasında oynanan 1 Türkiye Kupası maçı 00 sona erdi.
İki takım arasında oynanan Türkiye Kupası maçları ve neticeleri şöyle:
1982/1983 KayserisporTrabzonspor 00
1982/1983 TrabzonsporKayserispor 10
2005/2006 TrabzonsporKayserispor 03
2021/2022 TrabzonsporKayserispor 10
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.