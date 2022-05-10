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U19 Gelişim Süper Ligi: Gaziantep FK: 0- Kayserispor: 1

İHA

U19 Gelişim Süper Ligi: Gaziantep FK: 0- Kayserispor: 1

U19 Gelişim Süper Liginde mücadele eden Yukatel Kayserispor deplasmanda oynadığı maçta Gaziantep FK’yi Ethem Balcı’nın golü ile 10 mağlup etmeyi başardı. Sarı kırmızılılar aldığı bu galibiyetle puanını 36'ya çıkarttı.

Stat: Gazişehir Tesisleri
Hakemler: Mehmet İhsan Derme xx, Okan Tümsek xx, Mehmet Eren Ulutaş xx
Gaziantep FK U19: Emmanuel James x, Bahadır Gölgeli x, Emir Türkoğlu x, Selahattin Furkan Cöcü x, (Kamil Doğan x dk.53), Berat Cihangir x, Eren Çakır x, Numan Savaç x, (Doğukan Bostan x dk.40), İbrahim Halil Gündüz x, Abubakar Safiyanu x, Enes Barış Uzdilli x, Mehmet Kuzucu x, (Mehmet Ali Polat x dk.75)
Yukatel Kayserispor U19: Tolun Orhun Akkaya xx, Talha Karataş xx, Enes Koçoğlu xx, (Hamza Şahbaz x dk.63), Arif Kocaman xx, Bilal Ceylan xx, Berat Eskin xx, Ahmet Kağan Malatyalı xx, (İzzet Kanberlioğlu x dk.63), Kürşat Babamoğlu xx, (Eray Tokat x dk.76), Ethem Balcı xx, Emin Can Uysal xx, (Seyitcem Gökberk Karagöz x dk.85), Berkan Aslan xx, (Serhat Işık x dk.46),
Gol: Berkan Aslan dk.45+1 (Yukatel Kayserispor U19)
Sarı Kartlar: Mehmet Kuzucu, Kamil Doğan, Bahadır Gölgeli (Gaziantep FK U19), Ethem Balcı (Yukatel Kayserispor U19)
Kırmızı Kartlar: Doğukan Bostan dk.84, Abubakar Safiyanu dk.85 (Gaziantep FK U19)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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