U19 Gelişim Süper Ligi: Gaziantep FK: 0- Kayserispor: 1

U19 Gelişim Süper Liginde mücadele eden Yukatel Kayserispor deplasmanda oynadığı maçta Gaziantep FK’yi Ethem Balcı’nın golü ile 10 mağlup etmeyi başardı. Sarı kırmızılılar aldığı bu galibiyetle puanını 36'ya çıkarttı.
Stat: Gazişehir Tesisleri
Hakemler: Mehmet İhsan Derme xx, Okan Tümsek xx, Mehmet Eren Ulutaş xx
Gaziantep FK U19: Emmanuel James x, Bahadır Gölgeli x, Emir Türkoğlu x, Selahattin Furkan Cöcü x, (Kamil Doğan x dk.53), Berat Cihangir x, Eren Çakır x, Numan Savaç x, (Doğukan Bostan x dk.40), İbrahim Halil Gündüz x, Abubakar Safiyanu x, Enes Barış Uzdilli x, Mehmet Kuzucu x, (Mehmet Ali Polat x dk.75)
Yukatel Kayserispor U19: Tolun Orhun Akkaya xx, Talha Karataş xx, Enes Koçoğlu xx, (Hamza Şahbaz x dk.63), Arif Kocaman xx, Bilal Ceylan xx, Berat Eskin xx, Ahmet Kağan Malatyalı xx, (İzzet Kanberlioğlu x dk.63), Kürşat Babamoğlu xx, (Eray Tokat x dk.76), Ethem Balcı xx, Emin Can Uysal xx, (Seyitcem Gökberk Karagöz x dk.85), Berkan Aslan xx, (Serhat Işık x dk.46),
Gol: Berkan Aslan dk.45+1 (Yukatel Kayserispor U19)
Sarı Kartlar: Mehmet Kuzucu, Kamil Doğan, Bahadır Gölgeli (Gaziantep FK U19), Ethem Balcı (Yukatel Kayserispor U19)
Kırmızı Kartlar: Doğukan Bostan dk.84, Abubakar Safiyanu dk.85 (Gaziantep FK U19)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.