Sultan Sazlığı’nda ilk defa yeşil arıkuşu gözlemlendi

Kayseri’nin Develi, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçelerinin ortasında bulunan ve 300’den fazla kuş türüne ev sahipliği yapan Sultan Sazlığı Milli Parkı’nda daha önce kaydı tutulmayan ve görüntüsü alınamayan yeşil arıkuşu gözlemlendi.

Son zamanlarda alanda ilk defa görülüp kayıt altına alınan türler arasına yeni bir türün daha eklenmesi, alanın biyolojik çeşitlilik bakımından ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğunun göstergesi oldu. Sultan Sazlığı Milli Parkı’nda son 2 yılda milli park sınırlarında ilk defa akkuyruklu kartal, alaca yalıçapkını, çok nadir olan siyah flamingo ve saz horozu gözlemlenmişti.

Göçmen kuşların çoğu, göç için gerekli enerjiyi ne bulurlarsa yiyerek vücutlarında depoladıkları yağdan sağladıkları için, yağ göçmen kuşlar için yakıt tankı anlamına geliyor. Dolayısıyla göçmen kuşların sonraki göçe hazır olmaları için yiyeceğin bol olduğu ve kendilerini güvende hissedecekleri yerleri seçmeleri gerekiyor. Bu açıdan bakıldığında da Sultan Sazlığı Milli Parkı kuşlar için muhteşem bir doğal habitat niteliği taşıyor.

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