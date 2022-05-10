Hacılar Belediye Meclisi, mayıs ayı toplantısını yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hacılar Belediye Meclisi, mayıs ayı toplantısını yaptı

İHA

Hacılar Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20'nci maddesine istinaden Mayıs ayı toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda 2021 yılı kesin hesap ve taşınır hesabı görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Hacılar Belediye Meclisi, mayıs ayı toplantısını yaptı

Hacılar Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesine istinaden Mayıs ayı toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda 2021 yılı kesin hesap ve taşınır hesabı görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Hacılar Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen ve 8 maddenin görüşülerek karara bağlandığı toplantıya başkanlık eden Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, alınan kararların Hacılar ilçesine hayırlı olması temennisinde bulundu. Meclis toplantısı öncesinde konuşan ve ramazan ayının dolu dolu geçtiğini ifade eden Başkan Özdoğan, “Hamdolsun ramazan ayımızı dolu dolu geçirdik. Ramazan ayında ilçemizde hem manevi iklim hem de yardımlaşma olayı son derece verimli ve bereketli geçti.” dedi. Özdoğan, devam eden pençe kilit operasyonunda şehit olan askerlere rahmet, gazilere de acil şifalar dileyerek, “inşallah dün olduğu gibi bugünde vatanımız güven altında” dedi.
Daha sonra gündem maddelerine geçildi. Gündemin birinci maddesinde 2021 yılı kesin hesap ve taşınır kesin hesabı görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin ikinci maddesinde Tapu Kadastro Müdürlüğü’nün Kayseri ili Hacılar İlçesi Karpuzsekisi Mahallesi’nde Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılacak olan 2B çalışmaları nedeniyle görev yapacak bilirkişilerin tespiti konusu görüşülerek oy birliğiyle karar verildi. Gündemin üçüncü ve dördüncü maddelerinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.04.2022 tarih ve 3415 ile 3417 sayılı müzekkere ekinde sunulan “satış” konuları görüşülerek oy birliğiyle karar verildi. Hacılar Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantısının birinci ve ikinci ek gündem maddelerinde ise Hasandağı Mevkii Hasandede Caddesinde ve Yediağaç Mahallesi Aksu Sokak’da şebeke yatırımı yapılabilmesi için meclis kararı alınması konusu görüşülerek oy birliğiyle karar verildi. Gündemin üçüncü ek gündem maddesinde Hacılar Belediyesi’nin iştiraki olan Hacılar İmar İnşaat San. Tic. A.Ş.’nin 10.05.2022 tarihinde yapılacak olan olağan genel kurulu için temsilci seçilmesi, gündemin dördüncü ek gündem maddesinde ise Hacılar Belediyesi’nin bazı gelir dışı tarifelerinin yeniden görüşülmesi konusunun plan bütçe komisyonuna havalesi görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.
Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, meclis toplantısının sonunda alınan kararların Hacılar ve Kayseri için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çölyak hastaları Melikgazi'nin farkındalık yemeğinde bir araya geldi
YEREL HABERLER Çölyak hastaları Melikgazi'nin farkındalık yemeğinde ...
Büyükşehir'in spor projesi 'büyük' turnuvaların gözdesi oluyor
YEREL HABERLER Büyükşehir'in spor projesi 'büyük' turnuvaların ...
MÜSİAD’dan ERÜ’ye ödül
YEREL HABERLER MÜSİAD’dan ERÜ’ye ödül
Meslek lisesi öğrencilerinden engellilere ücretsiz saç bakımı
YEREL HABERLER Meslek lisesi öğrencilerinden engellilere ücretsiz ...
U19 Gelişim Süper Ligi: Gaziantep FK: 0- Kayserispor: 1
YEREL HABERLER U19 Gelişim Süper Ligi: Gaziantep FK: 0- Kayserispor: ...
Sultan Sazlığı’nda ilk defa yeşil arıkuşu gözlemlendi
YEREL HABERLER Sultan Sazlığı’nda ilk defa yeşil arıkuşu gözlemlendi
Hikmet Karaman, Kayserispor ile Trabzonspor'a karşı kazanamadı
YEREL HABERLER Hikmet Karaman, Kayserispor ile Trabzonspor'a karşı ...
Kayserispor ile Trabzonspor 5. randevu
YEREL HABERLER Kayserispor ile Trabzonspor 5. randevu
Kayserispor-Malatyaspor maçı Cumartesi
YEREL HABERLER Kayserispor-Malatyaspor maçı Cumartesi
Kayserispor finale yükselmek istiyor
YEREL HABERLER Kayserispor finale yükselmek istiyor
U15 Gelişim Ligi: Kayserispor: 4 - Yeni Malatyaspor: 2
YEREL HABERLER U15 Gelişim Ligi: Kayserispor: 4 - Yeni Malatyaspor: ...
U14 Gelişim Ligi: Kayserispor: 3 - Yeni Malatyaspor: 0
YEREL HABERLER U14 Gelişim Ligi: Kayserispor: 3 - Yeni Malatyaspor: ...
Batalıkta can pazarı Hayvanı kurtarmak isteyen 6 kişi bataklıkta mahsur kaldı Kayseri'de bataklığa saplanan hayvanı kurtarmaya çalışan 6 kişi 1.5 saatlik çalışma ile kurtarıldı
YEREL HABERLER Batalıkta can pazarı Hayvanı kurtarmak isteyen 6 kişi ...
Sazan kaçakçısı Kayseri’de yakalandı Nakil belgesi olmayan 1,5 ton sazan balığı taşıyan şahıs Kayseri’de yakalandı
YEREL HABERLER Sazan kaçakçısı Kayseri’de yakalandı Nakil belgesi ...
Sultan Sazlığı Milli Parkı´nda bataklığa saplanan 6 kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Sultan Sazlığı Milli Parkı´nda bataklığa saplanan 6 ...
Trabzonspor, kupa maçı için Kayseri'de
YEREL HABERLER Trabzonspor, kupa maçı için Kayseri'de
Kuaföre sahte alkol operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Kuaföre sahte alkol operasyonu: 1 gözaltı
Trabzonspor Kayseri'de
YEREL HABERLER Trabzonspor Kayseri'de
Elektrik akımına kapılan elektrik tesisatçısı hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Elektrik akımına kapılan elektrik tesisatçısı ...
Doç. Dr. Mustafa Lale: “Teknolojiyi takip edemeyen toplumlar büyümede istedikleri noktaya gelemiyor”
YEREL HABERLER Doç. Dr. Mustafa Lale: “Teknolojiyi takip edemeyen ...
Milletvekili Baki Ersoy: "Bünyan'da Halkbank şubesinin bulunması elzemdir"
YEREL HABERLER Milletvekili Baki Ersoy: "Bünyan'da Halkbank ...
Hayvan gübresini içme suyuna sızdıran karı kocaya ceza
YEREL HABERLER Hayvan gübresini içme suyuna sızdıran karı kocaya ...
Bünyan'da sineklenmeye karşı ilaçlama yapıldı
YEREL HABERLER Bünyan'da sineklenmeye karşı ilaçlama yapıldı
Kayserispor taraftarına 'ücretsiz ulaşım' jesti
YEREL HABERLER Kayserispor taraftarına 'ücretsiz ulaşım' jesti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.