Kocasinan Çölyaklılara 5 yılda 4 bin paket dağıttı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocasinan Çölyaklılara 5 yılda 4 bin paket dağıttı

İHA

Kocasinan Çölyaklılara 5 yılda 4 bin paket dağıttı

Kocasinan Belediyesi, 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü dolayısıyla gıda alerjisi olarak bilinen çölyak hassasiyeti bulunan vatandaşlara glütensiz ürün paketini dağıtmaya devam ediyor. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2017 yılında ilk olarak başlatılan ve Türkiye’de diğer belediyelere örnek olan uygulamayla ilçe genelinde ikamet eden 202 çölyaklı aileye bugüne kadar 4 bin 48 çölyak paketi dağıttıklarını söyledi.
Çölyaklı ailelerin her zaman yanlarında olduklarını ve bu desteği sürdüreceklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, yapılan hizmetlerle çölyaklı bireylerin sağlıklı beslenmelerine katkı sağladıklarını ifade etti. Çölyak'ın hassas beslenme gerektiren bir yaşam biçimi olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar; “Kocasinan Belediyesi olarak her kesimin hayatını kolaylaştırmak ve onların mutluluklarını artırmak için hizmetler üretiyoruz. Bu çerçevede 2017 yılında ilk olarak başlattığımız ve Türkiye’de diğer belediyelere örnek olan uygulamayla ilçe genelinde ikamet eden 202 çölyaklı aileye bugüne kadar 4 bin 48 çölyak paketi dağıttık. Ailelerde bulunan çölyaklı birey sayısı ve gelir durumuna göre düzenli olarak dağıtım yapıyoruz. 2017 yılında (66 kişi) 264 koli, 2018 yılında (132 kişi) 528 koli, 2019 yılında (174 kişi) bin 163 koli, 2020 yılında (182 kişi) 960 koli, 2021 yılında (190 kişi) 851 koli ve son 4 ayda (202 kişi) 282 koli olmak üzere 4 bin 48 çölyak paketi verdik. Bu hizmetin gurur veren bir diğer tarafı gerek şehrimizde gerekse ulusal manada Türkiye’mizde birçok belediyenin benzer organizasyonlar yapıyor olmasıdır. Bilindiği üzere, çölyak, bir gıda alerjisidir. Glüten duyarlılığı sebebiyle çölyak hassasiyeti bulunan vatandaşlarımız, glütensiz gıdalarla beslenmek zorundadır. Bu hassasiyeti bulunanların yaşamları boyunca belirli bir diyet yapması, yani glütensiz gıdaları tüketmesi gerekiyor. Bizler de Kocasinan Belediyesi olarak alerjik hassasiyeti bulunan hemşerilerimize destek oluyor ve özel olarak hazırlamış olduğumuz glütensiz ürün paketlerini çölyaklı ailelere ulaştırıyoruz. Amacımız, bir nebze de olsa çölyaklı ailelerimizin hayatını kolaylaştırmak, bunu yaparken de aramızdaki gönül bağını pekiştirmektir” ifadelerini kullandı.
Başkan Çolakbayrakdar; “Kocasinan Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çölyaklı vatandaşlarımıza desteklerimizi devam ettireceğimizi belirtmek isterim. Çölyaklı ailelerimizin her zaman yanındayız. Bu vesileyle hemşehrilerime huzurlu, mutlu ve uzun ömürler dilerim” diyerek sözlerini noktaladı. Çölyaklı aileler ise Kocasinan Belediyesi’nin kendileri için yapılan hizmetlerden son derece memnun kaldıklarını belirterek, Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti. Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün hazırladığı glütensiz ürün paketlerinin içerisinde; kek unu, hamur işi unu, nişastalı karışımı, kakaolu çıtır top, burgu makarna, spagetti, şehriye, köftelik bulgur, fındık ezmesi, portakallı mini kek ve susamlı çubuk kraker gibi glüten içermeyen yiyecekler bulunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

MÜSİAD'dan Prof. Dr. Özdarendeli'ye ödül MÜSİAD Türkiye'nin Gücü Ödülleri Sahiplerini Buldu
YEREL HABERLER MÜSİAD'dan Prof. Dr. Özdarendeli'ye ödül MÜSİAD ...
Hayvanat Bahçesi bayramda 40 bin ziyaretçi ağırladı Hayvanat Bahçesi Müdürü Burhanettin Bacak: "Vatandaşları; güzel Erciyes manzaralı hayvanat bahçemizi gezmeye davet ediyoruz"
YEREL HABERLER Hayvanat Bahçesi bayramda 40 bin ziyaretçi ...
Hacılar Belediye Meclisi, mayıs ayı toplantısını yaptı
YEREL HABERLER Hacılar Belediye Meclisi, mayıs ayı toplantısını ...
Çölyak hastaları Melikgazi'nin farkındalık yemeğinde bir araya geldi
YEREL HABERLER Çölyak hastaları Melikgazi'nin farkındalık yemeğinde ...
Büyükşehir'in spor projesi 'büyük' turnuvaların gözdesi oluyor
YEREL HABERLER Büyükşehir'in spor projesi 'büyük' turnuvaların ...
MÜSİAD’dan ERÜ’ye ödül
YEREL HABERLER MÜSİAD’dan ERÜ’ye ödül
Meslek lisesi öğrencilerinden engellilere ücretsiz saç bakımı
YEREL HABERLER Meslek lisesi öğrencilerinden engellilere ücretsiz ...
U19 Gelişim Süper Ligi: Gaziantep FK: 0- Kayserispor: 1
YEREL HABERLER U19 Gelişim Süper Ligi: Gaziantep FK: 0- Kayserispor: ...
Sultan Sazlığı’nda ilk defa yeşil arıkuşu gözlemlendi
YEREL HABERLER Sultan Sazlığı’nda ilk defa yeşil arıkuşu gözlemlendi
Hikmet Karaman, Kayserispor ile Trabzonspor'a karşı kazanamadı
YEREL HABERLER Hikmet Karaman, Kayserispor ile Trabzonspor'a karşı ...
Kayserispor ile Trabzonspor 5. randevu
YEREL HABERLER Kayserispor ile Trabzonspor 5. randevu
Kayserispor-Malatyaspor maçı Cumartesi
YEREL HABERLER Kayserispor-Malatyaspor maçı Cumartesi
Kayserispor finale yükselmek istiyor
YEREL HABERLER Kayserispor finale yükselmek istiyor
U15 Gelişim Ligi: Kayserispor: 4 - Yeni Malatyaspor: 2
YEREL HABERLER U15 Gelişim Ligi: Kayserispor: 4 - Yeni Malatyaspor: ...
U14 Gelişim Ligi: Kayserispor: 3 - Yeni Malatyaspor: 0
YEREL HABERLER U14 Gelişim Ligi: Kayserispor: 3 - Yeni Malatyaspor: ...
Batalıkta can pazarı Hayvanı kurtarmak isteyen 6 kişi bataklıkta mahsur kaldı Kayseri'de bataklığa saplanan hayvanı kurtarmaya çalışan 6 kişi 1.5 saatlik çalışma ile kurtarıldı
YEREL HABERLER Batalıkta can pazarı Hayvanı kurtarmak isteyen 6 kişi ...
Sazan kaçakçısı Kayseri’de yakalandı Nakil belgesi olmayan 1,5 ton sazan balığı taşıyan şahıs Kayseri’de yakalandı
YEREL HABERLER Sazan kaçakçısı Kayseri’de yakalandı Nakil belgesi ...
Sultan Sazlığı Milli Parkı´nda bataklığa saplanan 6 kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Sultan Sazlığı Milli Parkı´nda bataklığa saplanan 6 ...
Trabzonspor, kupa maçı için Kayseri'de
YEREL HABERLER Trabzonspor, kupa maçı için Kayseri'de
Kuaföre sahte alkol operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Kuaföre sahte alkol operasyonu: 1 gözaltı
Trabzonspor Kayseri'de
YEREL HABERLER Trabzonspor Kayseri'de
Elektrik akımına kapılan elektrik tesisatçısı hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Elektrik akımına kapılan elektrik tesisatçısı ...
Doç. Dr. Mustafa Lale: “Teknolojiyi takip edemeyen toplumlar büyümede istedikleri noktaya gelemiyor”
YEREL HABERLER Doç. Dr. Mustafa Lale: “Teknolojiyi takip edemeyen ...
Milletvekili Baki Ersoy: "Bünyan'da Halkbank şubesinin bulunması elzemdir"
YEREL HABERLER Milletvekili Baki Ersoy: "Bünyan'da Halkbank ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.