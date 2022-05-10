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Ali Ramazan Benli: “Bedensel engellerin önüne geçmek için ilk yardım çok önemli”

İHA

Ali Ramazan Benli: “Bedensel engellerin önüne geçmek için ilk yardım çok önemli”

1016 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Kayseri İl Kültür Müdürlüğü ve Anadolu Sosyal Sorumluluk Derneği (ASOS) iş birliği ile etkinlik düzenlendi. Etkinlikte yaptığı konuşmada kendisinin de bir trafik kazası sonucunda engelli olduğunu söyleyen Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, “Bedensel engellerin önüne geçmek için ilk yardım çok önemli” dedi.
İl Kültür Müdürlüğü Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Kurtuluş Karamustafa, Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, İl Kültür Müdürü Şükrü Dursun, ASOS Başkanı Kadircan Gökalp, yönetim kurulu ve dernek üyeleri, Türk Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli, Bedensel Engelliler Sanat Tiyatro Topluluğu (BESEM) üyeleri ile vatandaşlar katıldı. Bu haftada engellilere toplumda dikkat çekmek için çalışmalar yapıldığını söyleyen ASOS Başkanı Kadircan Gökalp, “Anadolu Sosyal Sorumluluk Derneği (ASOS) adı altında yaptığımız bu etkinliğimizde 1016 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla burada toplandık. Bu etkinlikteki amaç, dünyada Birleşmiş Milletler’e bağlı 156 ülkede aynı anda kutlanan bir haftadır. Bu haftalar engellilerin topluma karışması, engellilere ne olduğunun anlatılması, engellilerle ilgili farkındalık oluşturmak amacı ile düzenlenmektedir. Biz de ASOS olarak her sene bu tür etkinliklerimizi gerçekleştirmekteyiz. Bu etkinliklerde de işitme, görme, bedensel ve zihinsel engelli arkadaşlarımızın yapacakları faaliyetleri izleyeceğiz. Engellerin önü açıldıkça yapamayacakları hiçbir şeyin olmadığını zaten görüyoruz. Engellilerimiz arasında öğretmenlerimiz, doktorlarımız, mühendislerimiz ve buna benzer birçok kesimden insanlar var. Engellilik her şekilde olabiliyor. Doğuştan ve ya daha sonradan olan sebeplerden kaynaklanabiliyor. Bundan dolayı lütfen trafik kurallarına uyalım. Emniyet kemerimizi takalım. Bana öldü demişler ama bu şekilde hayatımı idame ediyorum. Katılımlarınız için hepinize teşekkür ediyorum” dedi.
İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, kendisinin de bir trafik kazası sonucunda engelli kaldığını söyleyerek, “Her engellinin hayatta bir hikayesi vardır. Ben de karşınızda bir engelliyim. Protezlerimle barışık yaşıyorum ve ayaktayım. Hikayemde doğum günümden 4 gün önceydi. Normalde İstanbul’da yaşıyordum ama Yahyalı’da bir motosiklet kazası geçirdim. Kaza sonrası olay yerine gelen 2 kişi beni öldü diye bıraktılar. Diğer gelenler arasından birini tanıdım ve seslendikten sonra beni tanıdı kendisi. Kemerini çıkarmasını ve bacağıma bağlamasını söylemiştim kendisine ve burada ilk müdahale çok önemli. Kazalarda ilk yarım saat hayatta kalmanın en önemli konusu. Bunun için şimdi Kayseri’de ilk yardım eğitimi için olabildiğince Sağlık Müdürlüğü olarak bu işin üzerinde duruyoruz. Şu ana kadar Kayseri’de yaklaşık 13 bin kişi ilk yardım eğitimi aldı. Hedefimiz 50 bin ve inşallah her kurumda ve platformda ilk yardım eğitimi almayan kimse kalmasın istiyoruz. Özellikle kendini ifade edemeyen engellilerin mutlaka haklarını alabilmesi için uğraştık sürekli. Şimdi de özellikle yatalak hastalar için Kayseri’de farklı bir uygulamamız var. Evde yatalak hastası olanlara hasta karyolası gönderiyoruz ve bu şekilde de şu an yaklaşık 481 evde yatağımız var. Toplamda da bin 800 aileye dokunduğumuzu düşünüyorum. Ben bu programı düzenleyen herkese teşekkür ediyorum ve saygılar sunuyorum” ifadelerini kullandı.
Türk Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli ise, “Biz Kayseri Kızılay olarak 1868 yılında başlayan iyilik hareketini şu anda son halkasıyız. Bunu da inşallah devam ettireceğiz. Bu iyilik hareketinde, nerede bir iyilik gerekiyorsa biz Kızılay olarak ona hazırız, koşmaya hazırız, kucaklamaya hazırız. Ben burada emeği geçen ve görev alan tüm arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.
Konuşmaların ardından engelli üyeler tarafından gösteri düzenlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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