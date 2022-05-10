Evinde darbedilen kişi 1'inci kattan atlayınca ayağı kırıldı

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, evde tartıştığı 2 kişi tarafından darbedilince kaçmak için 1'inci kattan atlayan Mehmet T.'nin (43) ayağı kırıldı.
Olay, Melikgazi ilçesi Selimiye Mahallesindeki 4 katlı binanın 1'inci katında meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet T. evine gelen kimliği henüz bilinmeyen 2 kişi ile alacak borç meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Mehmet T., tartıştığı 2 kişi tarafından darbedildi. Bu sırada Mehmet T., 1'inci katın balkonundan atlayarak kaçmaya çalıştı. Ayağı kırılan Mehmet T. acı içerisinde yardım isterken, 2 şüpheli ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıyı Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2022-05-10 19:34:33
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.