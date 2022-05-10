Berna Gözbaşı: İnşallah kupayı bu şehre getireceğiz

İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA) Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor´u eleyerek finale kalan Yukatel Kayserispor'da başkan Berna Gözbaşı, 4-2´lik sonuçla galip geldikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, "İnşallah bu kupayı bu şehre getireceğiz" dedi.
Ziraat Türkiye Kupası yarıfinal rövanş maçında Yukatel Kayserispor, sahasında karşılaştığı Trabzonspor´u 4-2´lik sonuçla mağlup etti. Stadyum çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Biz bugün Türkiye´nin lokomotif takımlarından Fenerbahçe, geçen senenin şampiyonu Beşiktaş ve bu senenin şampiyonu Trabzonspor´u eleyerek finale yükseldik. Ben bu galibiyet için teknik heyeti, futbolcularımı ve Kayserispor camiasını kutluyorum. İnşallah bu kupayı bu şehre getireceğiz" diye konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Berna Gözbaşı´nın konuşması
DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2022-05-10 23:44:15
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