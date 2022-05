Yukatel Kayserispor - Trabzonspor maçının ardından

Olcay DÜZGÜN İlyas KAPLAN / KAYSERİ,(DHA) Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Yukatel Kayserispor ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Müthiş mücadele ettik. Finali ve bu maçı kazanmayı hak ettik" dedi. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise, "Biz bu ülkenin takımıyız. 2021-2022 sezonunun Türk futbolunda önemli işler yapmış, şampiyon takımıyız. Saygıyı hak ediyoruz. En azından `Hoş geldin´ beklerdik. Kulübede silah dışında her şey patladı" ifadelerine yer verdi.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Yukatel Kayserispor, sahasında karşılaştığı Trabzonspor'u 4-2 yenerek finale yükseldi. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Bu finali, bu takım ve şehir hak etmiştir. Tartışmasız hak etmiştir. Baktığınızda Fenerbahçe deplasman ikinci yarı 10 kişi, Beşiktaş deplasmanı, araya Galatasaray ve Trabzonspor lig maçları, onun arasına Hatay, Altay ve Giresun maçları oynadık. Bu takım en kritik maçların altından kalktı. Oyuncularımız kupanın vermiş olduğu odaklanmanın getirisiyle zaman zaman bu durum bizi yıprattı. Birde üst üste mağlubiyetler aldık. O dönemler çok üzüldüm. Asla bu takım o mağlubiyetleri hak etmedi ama futbolda var. Sonrasında işte 'şu kadar puan aldı, şu kadar puan alsaydı şurada olurdu' denildi. Arkadaşlar dünyanın en büyük futbol arenası Şampiyonlar Ligi. Manchaster City ve PSG takımlarını gördük. Ne kadar önde olsalar da futbolda her şey mümkün. Bugün devre arasında arkadaşlara 'bugüne kadar hep öndeydik, maçları verdik ama şimdi geriden geleceğiz bu turu atlayacağız, göreceksiniz' dedim. Öne geçip de kaybettiğimiz takımlar Fenerbahçe, Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş, Konyaspor ve Alanyaspor. Bu takımları 3 puandan düşünürseniz 36 puan bu maçlar ediyor. Bunun yanında kupa oynuyoruz. Türkiye'de kupada Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'u eleyerek finale gelen bir Anadolu takımı yok. Varsa yazın ben de bileyim. Galatasaray'ı da Denizlispor eledi. Yani final maçındaki rakibimiz hiç bu takımlarla oynamadı. Biz bunlarla oynarken ligi de oynadık. Bugünkü maçta Mert, Gavranovic ve Cardoso yoktu. Bugün direkt oynayan 3 oyuncumuz da yoktu. Ancak biz bütün oyuncularımızla bugüne kadar birlikte çalıştık" ifadelerini kullandı.

"ŞEHRİMİZ FİNAL OYNAMAYI HAK ETTİ"

Galibiyeti hak ettiklerini kaydeden Karaman, "Abdullah hocayı ve Trabzonspor'u şampiyonluklarından dolayı tebrik ediyorum. Baktığınızda lig maratonunu düşündüğünüzde hep farklı gitmişler. Sadece son 5-6 hafta iş biraz strese girdi. Daha 40'ıncı saniyede 1-0 geriye düştük. Birde ilk maçtaki 1-0'ı koyarsanız bu oyuncular 2-0 geriden geldi. İlk yarı bana göre 3-1 önde olmamız gerekiyordu ama oyundan kopmadık. Müthiş mücadele ettik. Finali ve bu maçı kazanmayı hak ettik. İyi bir maç oldu. Kayseri şehrimiz final oynamayı hak etti. Tabi finale gelecek takıma saygı duyuyoruz. Yine çalışmaya devam. Bu finalde inşallah bütün Kayserili işadamları ve bürokratlar seferberlik yapmalı, taraftarı ve medyamızı oraya yığmalı" diye konuştu.

AVCI: RAKİBMİZİN BASKILI OYNAYACAĞINI BİLİYORDUK

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise "Buraya gelirken rakibimizin arzulu, baskılı oyun oynayacağını biliyorduk. Bizim 1-0 gibi bir avantajımız vardı. O şekilde geldik ve oynadık. Maça penaltıyla attığımız golle başladık. Bundan sonraki süreçte özellikle topa sahip olurken yaptığımız kayıplarla Kayserispor'un iştahını artırdık. Ama ikinci yarının başında taktiksel bir değişiklik yaparak başladık. Oyuncumuza çarparak yediğimiz bir gol Kayserispor'un iştahı daha da artırmaya başladı. İkinci golü buldular. Ardından denge kurup doğru futbol oynamaya başladık. Maçın 80´inci dakikalarında da golü bulduk. Oyun tam biterken penaltı pozisyonu oldu. Sonrasında bizim gibi bir takımın oyunun o bölümünde o pozisyonu bulup bu şekilde gol yememesi gerekiyordu" şeklinde konuştu.

"BİZ BU ÜLKENİN TAKIMIYIZ, SAYGIYI HAK EDİYORUZ"

Avcı konuşmasının devamında şu şekilde konuştu: "Rakibi iştahı ve arzusundan dolayı tebrik ediyorum. Biz bu ülkenin takımıyız. 2021-2022 sezonunun Türk futbolunda önemli işler yapmış, şampiyon takımıyız. Saygıyı hak ediyoruz. En azından `Hoş geldin´ beklerdik. Kulübede silah dışında her şey patladı. Kupa alınabilir, maç kazanılabilir. Kupa alınabilir, kaybedilebilir ama bu yaraları bu şekilde açmamamız lazım. En azından örnek olmamız lazım. Ben bu oyunun içerisinde kalmaya, oyuna saygı göstermeye, kazananı alkışlamaya devam edeceğim. Ama bu şekilde yaptığımız sürece bunun hiçbir zaman karşılığı olmayacak ve hep üzülerek başkalarını göstereceğiz. Bu bir girişim değildir, tıkanıklıktır. Kayserispor'u tebrik ediyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Abdullah Avcı ve Hikmet Karaman'ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-İlyas KAPLAN

2022-05-11 01:05:17



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.