Kayserispor 14 yıl sonra finalde

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Trabzonspor’u kupanın dışına iten Kayserispor, 14 sezon sonra finale yükseldi.



Kayserispor yıllar sonra Türkiye Kupası’nda finale yükseldi. Bundan 14 sezon önce Bursa’da oynanan Türkiye Kupası final maçında Gençlerbirliği ile karşılaşan Kayserispor, müsabakayı penaltı atışları sonrasında 1110 kazanıp kupayı müzesine götürmüştü.

Kayserispor, 26 Mayıs 2022 Perşembe günü oynanacak Türkiye Kupası Final maçında bir kez daha kupayı kazanma heyecanı yaşayacak.

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