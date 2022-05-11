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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayserispor 14 yıl sonra finalde

İHA

Kayserispor 14 yıl sonra finalde

Trabzonspor’u kupanın dışına iten Kayserispor, 14 sezon sonra finale yükseldi.

Kayserispor yıllar sonra Türkiye Kupası’nda finale yükseldi. Bundan 14 sezon önce Bursa’da oynanan Türkiye Kupası final maçında Gençlerbirliği ile karşılaşan Kayserispor, müsabakayı penaltı atışları sonrasında 1110 kazanıp kupayı müzesine götürmüştü.
Kayserispor, 26 Mayıs 2022 Perşembe günü oynanacak Türkiye Kupası Final maçında bir kez daha kupayı kazanma heyecanı yaşayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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