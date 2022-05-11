Başkan Yalçın: “Spora ve sporcuya önemli yatırımlar yapıyoruz”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 14 Mayıs’ta Romanya'nın Campulunc Moldovonesc kentinde düzenlenecek Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası’nda milli forma ile ülkemizi temsil edecek Talasgücü Belediyesporlu atlet Dilan Çukurçam’a başarılar diledi. Antrenör Muzaffer Bayram ile birlikte milli atlet Çukurçam’ı ağırlayan ve kros ayakkabısı hediye eden Başkan Yalçın, “Sana güveniyoruz ve inanıyoruz. İnşallah bu ayakkabılarla altın madalyaya koşarsın” dedi.



Sporcu Fabrikası adı altında spora ve sporcuya önemli yatırımlar yaptıklarına dikkat çeken Başkan Yalçın, “Bunların canlı bir örneği ile karşı karşıyayız. Bu kızımız yıllardır bizim bünyemizde spor yapıyor. Aynı zamanda Süleymanlı Mehmet Muammer Beluk Çok Programlı Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi. Beden eğitim öğretmeni ve aynı zamanda antrenörümüz Muzaffer Bayram burada çok sayıda öğrencimizin hayatına dokunuyor. Kızımız, Romanya’da düzenlenecek olan Balkan Şampiyonası’nda hem ülkemizi, hem okulumuzu hem de Talasgücü Belediyesporumuzu temsil edecek. Kendisine bir kros ayakkabısı hediye ediyoruz. İnşallah bu ayakkabı ile altın madalyaya koşacak. Buna yürekten inanıyor ve başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.



“BAŞKANIMIZ HEP YANIMIZDA”

Süleymanlı Mehmet Muammer Beluk Çok Programlı Anadolu Lisesi Beden Eğitim Öğretmeni ve atletizm antrenörü Muzaffer Bayram da Başkan Yalçın’ın her zaman kendilerine çok büyük destek sağladığına dikkat çekerek, “Çok iyi hazırlandık, inşallah madalya bekliyoruz. Başkanımız Mustafa Yalçın, ilk günden beri bizim tüm çalışmalarımıza destek veriyor. Şimdi de bizi kabul ederek bu büyük yarış öncesi bize moral verdi, destek verdi. Kendisine teşekkür ediyoruz, inşallah iyi sonuçlarla döneceğiz” diye konuştu.

Romanya’da milli formayı terletecek Talasgücü Belediyespor sporcusu Dilan Çukurçam da iyi hazırlandığına dikkat çekerek, “Bir yandan eğitim hayatımı sürdürürken bir yandan da Talasgücü Belediyespor bünyesinde atletizm yapıyorum. Bizi her zaman destek olan Başkanımız Mustafa Yalçın’a çok teşekkür ediyorum. İnşallah en iyi derece ile döneceğim” şeklinde konuştu.

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