Develi’de 200 koyun kura ile dağıtıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı “Koyunlar Artıyor, Meralar Şenleniyor" Projesi çerçevesinde ilçemizde kura ile belirlenen 10 aileye 20’şer adet küçükbaş hayvan verildi.



Kadın ve Gençlik Merkezinde yapılan kura çekimine Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, AK Parti İlçe Başkanı Osman Turan, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Duran Safrantı ve çiftçiler katıldı. Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, verilen küçükbaş hayvanlardan verimliliği sağlamak ve ihtiyacı olan başka ailelere de destek sağlamak için iki sene sonra her yıl beşer koyun alınacağını belirtti. Cabbar, “Kendi kendini üreten ve tarım ve hayvancılıkla uğraşan hemşerilerimize katkı sağlayan böylesi bir projeyle bizlere destek sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı hemşerimiz Memduh Büyükkılıç’a şükranlarımı sunuyorum. Kuradan çıkan hemşerilerimizi tebrik ediyor, kendilerine emanet edilen hayvanlara üretimi devam ettirmeleri için özenle ve dikkatle bakmalarını istirham ediyorum” dedi.

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