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Erciyes’te bereketli sezon: 2 milyon ziyaretçi Erciyes 71 ilin nüfusundan fazla ziyaretçi ağırladı Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı: “Kayak deyince akla Erciyes geliyor”

İHA

Erciyes’te bereketli sezon: 2 milyon ziyaretçi Erciyes 71 ilin nüfusundan fazla ziyaretçi ağırladı Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı: “Kayak deyince akla Erciyes geliyor”

Erciyes Dağı’nı 20212022 kış sezonunda 2 milyon yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Bu rakam 71 ilin nüfusundan fazla olurken, Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, “Kayak deyince akla Erciyes geliyor” dedi.
Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden olan 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı, bereketli bir kış sezonu geçirdi. Özellikle hafta sonlarında yoğun bir kalabalığa şahitlik eden dağ, yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı oldu. 20212022 kış sezonunda 2 milyon misafiri ağırlayan dağda, önümüzdeki sezonunun hazırlıkları şimdiden başladı.

“Sezon dolu dolu geçti”
Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, “20212022 kış sezonunu Erciyes'te gayet başarılı, işletmelerimizin mutlu olduğu, ticari ve sosyokültürel etkilerinin de yoğun yaşandığı bir dönem olarak geçirdik. Erciyes’te her geçen yıl bir önceki senenin üzerine koyarak yolumuza devam ediyoruz. Özellikle son 5 yıldır yurtdışına açılıp Rusya, Ukrayna ve Polonya gibi ülkelerden direkt seferler ile getirdiğimiz turistlerde de ciddi bir memnuniyet oranına ulaştık. Bunun yanı sıra artık Erciyes Dağı ‘Türkiye’de kayak yapılırsa Erciyes’te yapılır’ gibi bir imaja sahip oldu. Türkiye’de de İstanbul’dan İzmir’e, Ankara’dan güney bölgemizdeki illerimize varıncaya kadar çok yoğun iç turistte misafir ediyoruz. Dolayısıyla da başarılı ve güzel bir sezonu geçirmiş olduk. Bu sene özellikle kar yağışlarının özellikle tüm ülkede fazla olması da Erciyes’te hem sezonun uzamasına hem de pist kalitesinin artarak kayakçıların daha mutlu bir kayak faaliyeti geçirmelerine sebep oldu. Bütün unsurlar açısından Erciyes’te 20212022 kışını gayet başarılı ve güzel bir şekilde geçirdik. Dolu dolu geçirdik” ifadelerini kullandı.

2 milyon ziyaretçi
Cıngı, “Erciyes’te özellikle uluslararası ve ulusal bazda yapmış olduğumuz faaliyetlerde çok önemli bir etki uyandırdı. Türkiye dağlarında en yoğun faaliyetlerin yaşandığı kayak merkezi Erciyes’tir. Dolayısıyla bu faaliyetlerin de hem tanıtım hem marka imajımızın daha yükseklere çıkması hem de gelen insanların farklı faaliyetlere şahitlik ederek burada keyifli anlar geçirmeleri açısından önemlidir. Önümüzdeki sezona da bu sezondan daha başarılı daha fazla insanın ziyaret ettiği, yerli ve uluslararası bazda daha fazla kayakçının kayak yaptığı bir sezon geçirmek için yaz boyunca çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Baktığımız zaman yine geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yaklaşık 2 milyon civarında bir ziyaretçi 4 ay boyunca Erciyes’i görmüş oldu. Sezonumuzun başladığı Aralık, Ocak, Şubat ve Mart döneminde 2 milyon civarında misafiri Erciyes’te ağırlamış olduk. Bu 2 milyon ziyaretçiden sadece yüzde 10’unun kayak yaptığı geri kalan yüzde 90’lık kitlenin farklı bir atmosfer yaşamak, Erciyes’te bir mangal keyfi sürmek veya çocuklarıyla beraber kızak yapmak için gelmiş olmaları. Bizim bütün hedefimiz bu gelen kitlenin önemli bir kısmını kayak pistlerinde görecek altyapıyı oluşturmaktır. Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin şu anda çağımızda yaşamış olduğumuz bir teknoloji bağımlılığı olmak üzere birçok zararlı alışkanlıktan kurtulması için dağlarımızda, kayak pistlerimizde bulunması ve kayak faaliyetlerini hem sportif manada hem de kendilerini sosyal olarak geliştirecek bir çevre itibariyle bulunmalarını sağlamaktır. Bizim hedefimiz günü birlik ziyaretçileri pistlere çekmektir. Dolayısıyla bununla alakalı çalışmalarımız devam ediyor. Çocuklarımızın eğitimiyle alakalı gelen yavrularımızın Erciyes’te keyifli zaman geçirmesiyle alakalı da faaliyetlerimiz ve altyapı çalışmalarımız devam ediyor. Çok verimli ve güzel bir sezon geçirdiğimizi söylerken, önümüzdeki yılların daha iyi bir Erciyes, daha fazla insanın ziyaret ettiği bir Erciyes olacağından şüphemizin olmadığını da vurgulamamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Hedef Avrupa ülkeleri
Murat Cahid Cıngı, önümüzdeki kış sezonunda Erciyes’e Avrupa’dan direkt uçuşları sağlamak amacıyla pazarlama çalışmalarının sürdüğünü dile getirerek, konuşmasını şöyle tamamladı:
“Rusya, Ukrayna ve Polonya gibi ülkelerden yaklaşık 5 sezondur charter seferler ile misafirlerimiz geliyor ve bu oran her yıl artarak devam ediyor. geçtiğimiz sezon pandemi olmasına rağmen yine gayet başarılı ve yabancı turistin çokça ziyaret ettiği bir Erciyes vardı. Bu sene bu oran aynı şekilde korunmuş oldu. Yaklaşık 30 bin civarında yabancı misafir ağırladık. Erciyes’e gelen misafirlerimizin kayağa ara verdikleri zaman içerisinde Kayseri gibi 67 bin yıllık bir tarihe sahip şehrimizde turistik yerleri görmeleri ve Kapadokya gibi bir dünya markasını da ziyaret etmeleri mümkün olduğu için yabancı turist bölgemize çok ağırlık veriyor. Kayak altyapısı zaten Alp’ler standardında olduğu için Erciyes’i tercih ediyorlar. Dolayısıyla kış turizmi adı altında aynı paket içerisinde hem kış turizmi hem de tarih turizmi yapma imkanına kavuşuyorlar. Dolayısıyla Erciyes, bölgesel avantajların sunmuş olduğu çok farklılıklarla yabancı turizme hitap edebilecek önemli bir kış destinasyonu haline gelmiş oluyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda da yelpazeyi daha da genişleterek farklı ülkelerden de özellikle Avrupa ülkelerinden direkt seferlerin konulduğu bir kış sezonu geçirmek için bütün pazarlama çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor.”

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