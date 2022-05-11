Talas'ta asfalt sezonu açıldı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 2022 yılı asfalt sezonu açılış programında ulaşım biriminde çalışan personelle bir araya geldi. Burada açıklamalar yapan Başkan Yalçın, kışın tahribat gören tüm yolların baştan aşağı yenilenerek Talas’a yakışır hale getirileceğini söyledi.

Başkan Yalçın, başkan yardımcıları ve ilgili müdürlerle birlikte Malatya yolundaki Teknik Birimler Şantiyesi’nde asfalt sezonu açılışı yaptı.



“İNSANIMIZIN SIKINTISINI GİDERİYORUZ”

Burada personele hitaben yaptığı konuşmaya çalışanların bayramını tebrik ederek başlayan Başkan Yalçın, “Belediyeler yaz sezonunu bekler, sonra da alt ve üst yapı ile vatandaşa hizmet eder. Yaptığımız her işte dünya ve ahiret mutluğunu bekleriz. Yani sadece asfalt yapmakla kalmıyoruz. İnsanların sıkıntısını gidermek adına güzel işler yapıyoruz. Allah bizleri insanlara hizmet etmek üzere görevlendirdiğine göre bunu da en iyi şekilde yaparak onun rızasını da kazanmalıyız. Allah sağlıkla kazasız belasız bir sezon nasip etsin.” diye konuştu.



“KIŞIN TAHRİBAT GÖREN YOLLAR ÖNCELİKLİ”

Başkan Yalçın, ulaşım konusunda bu yıl önemli bir bütçe ayırdıklarını belirterek, “90 kişiyle beraber Allah nasip ederse yol, altyapı ve kırsalda iş yapacağız. Özellikle kış döneminde tahribat gören bütün yollarımızı ilçemize yakışır hale getireceğiz. Ayırdığımız bu bütçe kimin? Bu para milletin ve devletin parası. Allah devlete zeval vermesin. Devletimiz olmazsa hiçbirimizin başkan, mühendis ya da usta olmasının kıymeti yok.” şeklinde konuştu.



“AİLENİZİ İHMAL ETMEYİN”

“Biz sizden razıyız. Allah da sizden razı olsun. Hepiniz elinizden geleni yapıyorsunuz.” diyen Başkan Yalçın, çalışanlara ailelerini de ihmal etmemeleri uyarısında bulundu.

Başkan Yalçın’ın konuşmasının ardından asfalt sezonu kesilen kurban ve edilen dualarla başlatıldı.

Başkan Yalçın şantiyedeki incelemelerinin ardından öğle yemeğini çalışanlarla birlikte yedi.

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