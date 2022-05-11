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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Büyükkılıç'tan finale çıkan Kayserispor'a tebrik

İHA

Başkan Büyükkılıç'tan finale çıkan Kayserispor'a tebrik

Kayseri Büyükşehir Belediye başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Trabzonspor karşısında 42’lik galibiyet elde ederek finale çıkan Yukatel Kayserispor’u tebrik etti ve Türkiye Kupası’nı alacaklarına yönelik inancını yineledi. Büyükkılıç, “Takımımıza inanıyoruz dedik, inandık, şükürler olsun haklı çıktık” ifadesinde bulundu.

Karşılaşma öncesi pankartlarla, billboardlar ve taraftara ücretsiz ulaşım imkânı ile destek olan, diğer taraftan da moral veren Başkan Büyükkılıç, Süper Lig şampiyonu Trabzonspor’a karşı 42’lik üstünlük elde eden Yukatel Kayserispor’un Türkiye Kupası’nı bir kez daha müzesine götüreceğine inandığını belirtti.

BÜYÜKKILIÇ: “İNANIYORUZ DEDİK, HAKLI ÇIKTIK”
Yukatel Kayserispor’un elde ettiği başarıya ilişkin görüşlerini ifade ederek, şehrin takımını tebrik eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Karşılaşma öncesi malumunuz şehrimizin markası takımımızın başkanına, yöneticilerine, futbolcularına, teknik heyetine ve taraftarına hem destek olmak hem de moral vermek için ‘inanıyoruz’ mesajlı pankartlar asmıştık. Sonrasında ise taraftarımıza takımına destek olmaya teşvik için ücretsiz ulaşım sağladık. Bunların ötesinde gayretli ve başarıya inanmış, odaklanmış takımımızın mücadelesi ve taraftarının desteği ile şükürler olsun 42’lik gibi güzel bir sonuç aldık ve finale çıkmaya hak kazandık. Bizler takımımıza inandık, inanıyoruz dedik ve haklı da çıktık. Bundan sonra da inanıyoruz, yeni başarıları elde edeceğiz. Takımımıza ve taraftarımıza teşekkür ederken, onları da gönülden tebrik ediyorum” diye konuştu.

“KAYSERİ BUNU HAK ETTİ”
Başkan Büyükkılıç galibiyet sonrası yaptığı açıklamada, “Oyuncularıyla, hocasıyla, yöneticisiyle, 90 dakika, maç bitene kadar susmayan taraftarıyla Kayseri’miz bunu hak etti” diyerek, şunları dile getirdi:
“Zaten inanmıştık. Çok şükür. Birlikte olunca aşamayacağımız hiçbir engel olmadığını böylece gösterme fırsatını bulmuş olduk. Hep vurguladığımız birlik, beraberlik, dayanışma, başarının sırrıdır. İnşallah Allah tamamına erdirsin. İstanbul’da finali de göğüslemek suretiyle kupayı Kayseri’ye getirmeyi nasip eylesin diyorum. Bu süreç içerisinde inanıyorum Kayseri’miz üzerine düşeni yapacak. Taraftarıyla yine daha da iyi olacak, oyuncularımızla başarılar elde edeceğiz. Ben hocalarımız özellikle tebrik ediyorum. Her zamanki stratejik yaklaşımlarıyla, Kayseri’mize yakışır bir başarıya imza attı. İyi bir noktadayız. Karamsar olmaya gerek yok. Ben hocalarımızı, başkanımızı, oyuncularımız ve her zaman başarıya susamış taraftarımızı tebrik ediyorum. Biz inandık dedik ya, bu anlayış içerisinde pankartlarla, billboardlar ile her zaman şehrimizin vazgeçilmez bir markası olduğunu her zaman vurguladık. Bugüne kadar iyi bir noktaya geldik. İnşallah yine aynı olgunluk içerisinde finali de göğüsleyerek kupayı Kayseri’ye getirmek hedefimiz olmalı.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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