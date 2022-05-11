Büyükşehir'de 'Raylı Sistem Ağı' Toplantısı gerçekleştirildi

Büyükşehir Belediyesi, Kayseri’nin ulaşım sistemini modern, konforlu ve güvenli hale getirecek projeler için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan başkanlığında, şehirde toplu ulaşımın önemli unsurlarından ‘Raylı Sistem Ağı’ toplantısı gerçekleştirildi.



Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen Şehit Furkan DoğanTalas Anayurt Raylı Sistem Hattı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca çalışmaları yürütülen AnafartalarŞehir HastanesiMobilyakent Raylı Sistem Hattı’nda çalışmalar devam ederken, Büyükşehir Belediyesi’nde de ‘Raylı Sistem Ağı’ toplantısı düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu’nda, Genel Sekreter Hüseyin Beyhan başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanı Sedat Erdoğan, İller Bankası Bölge Müdürü Sönmez Ata ve İslam Bankası yetkilileri katıldı.

Başkan Büyükkılıç’ın talimatlarıyla toplu ulaşım sisteminde kentsel yaşamın önemli unsurlarından biri olduğu bilinciyle çalışmalar gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi’nin fedakâr ekibi, düzenlenen toplantıda, Kayseri’de devam eden Raylı Sistem ağı projelerinin son durumunu değerlendirdi, yatırımları tek tek ele alınarak detaylı bir şekilde masaya yatırıldı.

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