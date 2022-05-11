Yurttan ayrılan Elif, sırra kadem bastı Elif’in ailesi, kızlarının bulunması için yardım istiyor Abla Ayşegül Yıldırım: “Kardeşimin uyuşturucuya başlamasından endişe ediyoruz”

Geçtiğimiz Pazar günü kaldığı yurttan ayrılan ve 4 gündür haber alınamayan Elif Asma’nın ailesi kızlarının bulunması için gelecek haberleri bekliyor.

Daha önce nişanlısı ile olan problemlerinden dolayı koruma kararı ile yurda yerleştirilen 16 yaşındaki Elif Asma, ailesinin iddiasına göre yurtta kaldığı iki arkadaşı ile geçtiğimiz Pazar günü balkondan atlayarak kaçtı. 4 gündür kendisinden haber alınamayan genç kızın ailesi, kızlarının hayatından endişe ettiklerini söyleyerek, yetkililerden bulunması için yardım istedi.

Kardeşinin nerede olduğuna dair bilgileri olmadığını ve 4 gündür perişan olduklarını söyleyen abla Ayşegül Yıldırım, “Kız kardeşim ve nişanlısı mahkemelik olmuşlardı. Mahkemede de koruma kararı çıkarttırıldı ve kendisini bu karardan dolayı yurda almışlardı. Geçtiğimiz Pazar günü saat 18.00’da yanında 2 kızla beraber balkondan atlayarak kaçmışlar ve kendisinden 4 gündür haber alamıyoruz. Kız kardeşim 16 yaşında ve yanında ne parası var, ne telefonu var ne de ayağında ayakkabısı var. Hiçbir şeyi yoktu üzerinde. Yurtta bunları yanlarında bulundurmaları yasaktı. Bu şekilde hiçbir şeyi olmadan kaçmış. Yurttan haber geldikten sonra hemen karakolu aradık. Biz kendimiz terminallere gittik baktık. Yurt çevresindeki yolları aradık ama hiçbir şekilde haber alamadık. Sosyal medyada fotoğrafını yayınlayıp yardım istedik ve oradan bize ulaşanlardan İzmir’e gittiğine dair bilgi aldık. Bugün de Belsin Mahallesi tarafında olduğuna dair bilgiler aldık. 4 gündür perişanız. Nerede, ne yapıyor, ne yiyor, ne içiyor, nerede kalıyor diye düşünüyoruz. Akşamları soğuk oluyor, ne yapıyor bilmiyoruz. Hiç böyle şeyler yapmazdı. Öyle bir kız değildi kendisi. İlk defa başımıza böyle bir şey geliyor. Yanında bir kız arkadaşı var, o da madde bağımlısıymış. Biz de onunla beraber olduğunu düşünüyoruz. Kardeşimin de madde bağımlısı olup başına bir şey gelmesinden korkuyorum. Sesimizi duyuyorsa bir an önce gelsin. Kolluk kuvvetlerimizden ve vatandaşlarımızdan ricamız da gören bilen olursa haber verilmesi ve kardeşimin sağ salim evine dönmesi” dedi.

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