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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İş yerlerinden 760 bin TL'lik eşya çalan 2 kişi yakalandı

İHA

İş yerlerinden 760 bin TL'lik eşya çalan 2 kişi yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda iş yerlerinden 760 bin TL değerinde malzeme çalan 2 kişi yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda iş yerlerinden 60 bin TL değerinde antika eşya ile 700 bin TL değerinde elektronik eşya çalan Y.G. (23) ve İ.U. (25) yakalandı. Y.G.'nin ayrıca dolandırıcılık suçundan arandığı tespit edilirken, şahsın üzerinde yapılan aramalarda da bir adet ruhsatsız tabanca ve bir adet şarjör bulundu.
Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, şahıslar gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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