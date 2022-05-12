Doktor başkan, sağlık turizmine dikkat çekti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doktor başkan, sağlık turizmine dikkat çekti

İHA

Doktor başkan, sağlık turizmine dikkat çekti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 8. Erciyes Pediatri Akademisi Kongresi’nde yaptığı konuşmada Kayseri’nin sağlık altyapısı ile sağlık turizminin de merkezi olduğuna dikkat çekti.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ve Kayseri Çocuk Sağlığı Derneği tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen Erciyes Pediatri Akademisi Kongresi’ne Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhami Çelik, ERÜ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Duran Arslan, dekanlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi’nde gerçekleşen kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kongrede konuşan Başkan Büyükkılıç, bir doktor olarak kongrede bulunmaktan ve bu şehrin hizmetkârı olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bir araştırma üniversitesinde bulunmak, o üniversite bünyesinde son süreçte dünyayı bir bakıma perişan eden pandemi sürecinin aşısı ile ilgili Turkovac aşısını bularak, Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültemizi dünyaya tanıtan bir çalışmaya imza atmak bizim için sevindiricidir” dedi.
Büyükkılıç, Kayseri denilince hayırseverler şehri, makarrı ulema, makarrı evliya şehri ve tarihi dokularla bezenmiş kadim medeniyetler şehrinin akla geldiğini söylerken, Kayseri’ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘hayalim’ dediği 1607 yataklı Şehir Hastanesi ve Tıp Fakültesi’nin kazandırıldığını, sağlık altyapısı ile 30’a yakın sağlık kuruluşu ile kentin sağlık turizminin de merkezi olduğunu anlattı.
Tüm hemşirelerin özel gününü de kutlayan ve bu önemli kongrenin hayırlı olmasını dileyen Büyükkılıç, bir doktor olarak bu alanda Kayseri’yi hem tanıtmaya vesile olacak hem de akademik olarak gelişime fırsat verecek tüm çalışmalara destek verdiklerini ifade etti.
Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ise kongrenin başarılı olmasını dileyerek, emeği geçenlere teşekkür ederken, ERÜ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Duran Arslan da bilimsel ve sosyal anlamda doyurucu bir kongre olmasını diledi.
Kongrede, Kayseri’yi tanıtan ‘Zenginlikler Şehri Kayseri’ video gösterimi de yapılırken, program sonunda akademisyenlere günün anısına plaket ve çiçek takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Talas'ta okullar arası atık toplama kampanyası
YEREL HABERLER Talas'ta okullar arası atık toplama kampanyası
Baş ağrısını hafife almayın Nörolog Güven Arslan: “Stres, halka şeklinde hissedilen baş ağrısına yol açıyor” “Masum görünen baş ağrısı, ciddi bir hastalığın belirtisi olabilir”
YEREL HABERLER Baş ağrısını hafife almayın Nörolog Güven Arslan: ...
Otomobilin çarpıp kaçtığı bisikletli öldü
YEREL HABERLER Otomobilin çarpıp kaçtığı bisikletli öldü
İş yerlerinden 760 bin TL'lik eşya çalan 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER İş yerlerinden 760 bin TL'lik eşya çalan 2 kişi ...
Kayseri’de hurdacılar denetlendi
YEREL HABERLER Kayseri’de hurdacılar denetlendi
Vicdansızlığın böylesi: bisikletliye çarpan sürücü olay yerinden kaçtı Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Vicdansızlığın böylesi: bisikletliye çarpan sürücü ...
Bünyan’da fidan dağıtımı yapıldı
YEREL HABERLER Bünyan’da fidan dağıtımı yapıldı
13 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahıs ekiplerden kaçamadı Kayseri’de aranması olan 20 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER 13 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahıs ekiplerden ...
MHP'de il divanı değişti
YEREL HABERLER MHP'de il divanı değişti
Başkan Büyükkılıç, Ankara'da Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, Ankara'da Genişletilmiş İl ...
Yurttan ayrılan Elif, sırra kadem bastı Elif’in ailesi, kızlarının bulunması için yardım istiyor Abla Ayşegül Yıldırım: “Kardeşimin uyuşturucuya başlamasından endişe ediyoruz”
YEREL HABERLER Yurttan ayrılan Elif, sırra kadem bastı Elif’in ...
Bedensel Engelliler Spor Kulübü'nden Başkan Palancıoğlu’na ziyaret
YEREL HABERLER Bedensel Engelliler Spor Kulübü'nden Başkan ...
Büyükşehir'de 'Raylı Sistem Ağı' Toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Büyükşehir'de 'Raylı Sistem Ağı' Toplantısı ...
Başkan Büyükkılıç'tan finale çıkan Kayserispor'a tebrik
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç'tan finale çıkan Kayserispor'a ...
Çatıda hırsız avı
YEREL HABERLER Çatıda hırsız avı
Başkan Çolakbayrakdar’a Ertuğrulgazi Pazarında sevgi seli
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar’a Ertuğrulgazi Pazarında sevgi ...
Talas'ta asfalt sezonu açıldı
YEREL HABERLER Talas'ta asfalt sezonu açıldı
Erciyes’te bereketli sezon: 2 milyon ziyaretçi Erciyes 71 ilin nüfusundan fazla ziyaretçi ağırladı Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı: “Kayak deyince akla Erciyes geliyor”
YEREL HABERLER Erciyes’te bereketli sezon: 2 milyon ...
Brezilya Yaz Olimpiyat Oyunlarına Melikgazi damgasını vurdu
YEREL HABERLER Brezilya Yaz Olimpiyat Oyunlarına Melikgazi damgasını ...
Başkan Büyükkılıç, Ankara'da istişare toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, Ankara'da istişare toplantısına ...
Hırsızlara suçüstü
YEREL HABERLER Hırsızlara suçüstü
Av. Emir Akpınar: “Youtube’dan elde edilen gelirlere uygulanan mükerrer vergilendirme hukuka aykırıdır”
YEREL HABERLER Av. Emir Akpınar: “Youtube’dan elde edilen gelirlere ...
Büyükşehir'in 6. Hikaye Yarışması'na yoğun ilgi
YEREL HABERLER Büyükşehir'in 6. Hikaye Yarışması'na yoğun ilgi
Başkan Büyükkılıç: "Fidanlarda gençlerimiz de ülkemizin geleceği"
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç: "Fidanlarda gençlerimiz de ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.