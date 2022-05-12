Kayseri'de 760 bin TL'lik hırsızlık operasyonu

Kayseri'de 760 bin TL değerinde eşya hırsızlığı yapan 2 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerlerinden 60 bin TL değerinde antika eşya ile 700 bin TL değerinde elektronik eşya çalan Y.G. (23) ve İ.U.'nun (25) yakalanması için çalışma başlattı. Operasyon düzenleyen ekipler, 2 kişiyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelemede Y.G.'nin 'dolandırıcılık' suçundan arandığı tespit edilirken, şahsın üzerinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ve 1 adet şarjör bulundu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 kişi, adliyeye sevk edildi.

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