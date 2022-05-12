Başkan Çolakbayrakdar: "Yenidoğan'ın değerine değer katıyoruz"

Kocasinan Belediyesi, Bağdat Caddesi’nden Ali İhsan Alçı Bulvarı ile Bekir Yıldız Bulvarı’na bağlantı sağlayacak yeni bir ulaşım aksı kazandırıyor. Çalışmaları kontrol eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ulaşıma yeni bir soluk kazandırmanın yanı sıra çevre düzenlemesi ve park yapımıyla bölgenin değerine değer katacaklarını söyledi.

Yenidoğan Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm alanını yerinde inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Özellikle çocuklarla yakından ilgilenip, çeşitli hediyeler veren Başkan Çolakbayrakdar, onların halı saha ve park talebini yerine getireceğini ifade etti. Öncelikle her zaman çocukların geleceği için çalışmalar yaptıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, dönüşümle birlikte bölgenin ihtiyacı olan yeni büyük parklar, çevre düzenlemeleri ve yol yapım çalışmalarıyla daha da güzelleştireceklerini vurguladı. Şehrin altyapısını modernize ederek, geleceğe hazırladıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar; “Kentsel dönüşüm alanı olan Yenidoğan Mahallemizdeki inşaatların tamamlanmasıyla birlikte çevre düzenlemesi, park yapımı ve yol yapım çalışmalarına en yakın zamanda başlayacağız. Kentsel dönüşümle hızlanan inşaat çalışmaları, trafik yoğunluğunu artırdı ve vatandaşların konutlarına oturmasıyla birlikte buranın yapılması zaruri oldu. İnşallah en kısa zamanda başlayacağımız yol yapım çalışmalarıyla trafik aksını rahatlatacağız. Yol çalışmalarının yanı sıra çevre düzenlemesi ve büyük parklar yapılacak. Yoğun trafiğin olduğu bölge olan burada, Bağdat Caddesi’nden Ali İhsan Alçı ile Bekir Yıldız Bulvarı’na bağlantıları sağlayacak olan etaplar tamamlanacak. Şehrin trafik yükünü kaldıran ana akslardaki trafik yoğunluğu da azalmış olacak. Bölgemizde başlatacağımız çalışmalarımızla bölgenin değerlenmesi anlamını taşıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla Kocasinan’a yakışır, Kayseri’ye yakışır bir değişim ve dönüşüm tamamlanmış olacak. Yapılan çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Yapılan hizmetlerle ilçe sakinlerinin yaşam kalitesinin daha da yükselmesini sağlayacaklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, incelemelerinin ardından vatandaşlarla bir araya gelerek, taleplerini dinledi.

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