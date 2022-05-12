Büyükşehir personeline 'Yerel Destek Ekipleri' eğitimi

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Kayseri Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Büyükşehir Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı işbirliğiyle Kayseri Büyükşehir Belediyesi personeline ‘Yerel Destek Ekipleri’ eğitimi verildi.

AFAD ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı tarafından Büyükşehir Belediyesi personeline yönelik, 10 Mayıs Salı günü itibariyle başlayan ‘Yerel Destek Ekipleri Eğitimi’ 4 gün sürecek şekilde planlandı. Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı Toplantı Salonu’nda başlayan eğitimlerin AFAD tarafından verilecek kurs içeriği etik değerler, afet farkındalık eğitimi, tahliye tatbikatı, gönüllülük sistemi tanıtımı AFAD Acil Uygulamasının tanıtımı, 112 tanıtımı ve çadır kurulumu derslerinden oluşuyor. AFAD’ın hazırladığı eğitim içeriklerini itfaiye ekiplerine, eğiticiler Mustafa Köktaş, Bilal Ceylan, Bayram Üner ve Metehan Gülsever aktaracak.

Program çerçevesinde 4 gün boyunca 14.00 17.00 saatleri arasında toplam 115 personele eğitim verilecek.

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