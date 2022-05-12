Şampiyonlara mehterli karşılama

Brezilya’nın Rio kentinde düzenlenen 24. Deaflympics Yaz Olimpiyat Oyunlarında Kayseri Taekwondo sporcularından Türkan Teke Poomse dalında iki bronz madalya, Yasin Çimen ise müsabaka dalında 80 kg’da bronz madalyanın sahibi olarak büyük bir başarıya imza attı. Şampiyonadan derecelerle dönen sporcular mehter takımı ve çiçeklerle karşılandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde düzenlenen karşılama törenine Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, şube müdürleri, antrenörler, sporcular ve sporcu velileri katıldı. Törende başarılı sporcuları çiçeklerle karşılayan İl Müdürü Kabakcı; “Sporcularımızın 24. Deaflympics Yaz Olimpiyat Oyunlarında elde etmiş olduğu dereceler bizleri oldukça gururlandırdı, Şampiyonada bronz madalyanın sahibi olan Taekwondo sporcumuz ve aynı zamanda mesai arkadaşımız Yasin Çimen’i, poomse dalında iki bronz madalya elde ederek büyük bir başarıya imza atan sporcumuz Türkan Teke’yi ve bu başarıda emeği çok olan değerli antrenörlerimizi tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum” dedi.

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