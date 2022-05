Başkan Çolakbayrakdar özel çocukların sergisini açtı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, engelli çocukların el emeği göz nuru eserlerinin yer aldığı serginin açılışını gerçekleştirdi.



Sergi açılışına; Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cüneyd Özdemir, İstikbal Bakım, Rehabilitasyon ve ADM Müdürü Sevgi Öztürk, çocukların aileleri ve vatandaşlar katıldı. Serginin açılışını gerçekleştiren Başkan Çolakbayrakdar, gençlerle yakından ilgilenip sohbet etti. Onların gönüllerine dokunan Başkan Çolakbayrakdar, el emeği göz nuru ürünler hakkında gençlerden bilgi aldı. Stantları beğeniyle inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, ortaya çıkan eserleri oldukça başarılı bulduğunu belirterek, çocukları tebrik etti.

Onlarla birlikte olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyet gösteren İstikbal Bakım, Rehabilitasyon ve ADM Müdürlüğü tarafından düzenlenen; engelli çocuklarımızın yaptığı sergi açılışını gerçekleştirdik. Burada, çocuklarımızın hocalarının destekleriyle yapmış oldukları ürünleri gezdik. Hakikaten sevgilerini katarak yapmış oldukları ürünler, her biri birbirinden değerli ve güzel olmuş. Birçok sergiyi geziyoruz, birçok açılışa katılıyoruz ve birbirinden farklı etkinliklerde oluyoruz ama engelli kardeşlerimizin yapmış oldukları bu ürünler, hepsinden çok daha farklı ve değerlidir. Bütün hemşehrilerimizi el emeği sergiye davet ediyorum. Her zaman engellilerin yanında yer aldık. Kocasinan Belediyesi olarak bizler bir gün değil, her gün engellilerle beraberiz” ifadelerini kullandı.

Çocuklar ise her zaman destek veren Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

