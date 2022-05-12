Oto fareleri polisten kaçamadı Toplam 17 hırsızlık olayını gerçekleştiren 2 çocuk yakalandı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda toplam 17 farklı oto ve motosiklet hırsızlığı yapan 2 çocuk hırsız yakalandı. Yakalanan şahısların aracı çaldıkları anlar ise güvenli kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlatıldı. Yapılan kamera görüntüleri incelemelerinde 13 ayrı oto hırsızlığı, 4 ayrı motosiklet hırsızlığı yapan ve 2 oto hırsızlığına teşebbüsü gerçekleştirenlerin M.S. (16) ve B.Ç. (17) olduğu tespit edildi. Kamera görüntülerinin ardından çalışma başlatan ekipler, olayın şüphelisi 2 şahsı yakalayarak, gözaltına alındı.

Gözaltına alınan M.S. ve B.Ç., sağlık kontrollerinin ardından Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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