Kayserisporlu futbolcular kupayı kazanmak istiyor



Mame Thiam: Biz bu kupayı kazanmak istiyoruzMustafa Pektemek: İnşallah kupayı Kayseri'ye getiririzUğur Demirok: Kupayı bu şehre getirmek istiyoruzİlyas KAPLAN / KAYSERİ,(DHA)Yukatel Kayserisporlu golcü oyuncusu Mame Thiam, Sivasspor ile oynayacakları Türkiye Kupası finaliyle ilgili "Sivasspor çok iyi bir rakip. Ancak biz finalde de başarılı olup, kupayı kazanmak istiyoruz" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 37'nci haftasında sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Yukatel Kayserispor, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Kulüp tesislerinde, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular kondisyon ve pas çalışması gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılı ekipte kaleci Lung, takımdan ayrı düz koşu yaptı. Antrenman öncesinde Kayserisporlu futbolcular Mame Thiam, Mustafa Pektemek ve Uğur Demirok basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

MAME THİAM: BİZ BU KUPAYI KAZANMAK İSTİYORUZ

Henüz hedeflerine ulaşmadıklarını ifade eden Mame Thiam, "Bizim için zorlu bir yolculuktu. Bu süreçte önemli maçlar oynadık. Finale adımızı yazdırdık. Henüz bir şey bitmiş değil. Hedefimize ulaştık diyemeyiz. Biz bu kupayı kazanmak istiyoruz. Bu bir derbi maçı. Sivasspor çok iyi bir rakip. Kendileri ile ligde de oynadık, tanıyoruz. Nasıl bir takım olduklarını biliyoruz. Finalde de başarılı olup kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

MUSTAFA PEKTEMEK: İNŞALLAH KUPAYI KAYSERİ'YE GETİRİRİZ

Kupa finalinde ellerinden geleni yapacaklarını belirten Mustafa Pektemek, "Kupa serüvenine sonuna kadar geldik. Sadece 1 maç kaldı. İnşallah ikinci kez çıktığımız finalde ikinci kez kupayı Kayseri'ye getiririz. Bunun için son maçta olduğu gibi elimizden geleni yapacağız. Sivasspor da kupayı bizim kadar isteyecektir. Biz elimizden geleni yapacağız. Kendimize güveniyoruz. İnşallah son aşamayı da geçip kupayı buraya getiririz ve bu sevinci beraber yaşarız" şeklinde konuştu.

UĞUR DEMİROK: KUPAYI BU ŞEHRE GETİRMEK İSTİYORUZ

Camia ve taraftarın kupayı hak ettiğine dikkat çeken takım kaptanlarından Uğur Demirok, "2007-08 sezonunda kazanılan Türkiye Kupası kulüp tesisinin girişinde sergileniyor. Onun yanına 14 yıl sonra bir kupa daha koymak istiyoruz. Kayserispor camiası ve taraftarı bu kupayı çok hak etti. Çok zorlu bir periyottan geçtik. Bunun bilincindeyiz. Finalin de bilincindeyiz. İnşallah kupa bize nasip olur. Sivasspor da Anadolu'nun bir takımı Güzel bir eşleşme olduğunu düşünüyorum. Güzel bir maç olacaktır. Kupayı bu şehre getirmek istiyoruz" dedi. Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin oynanacağı stadyumun değişmesinin gündeme gelmesinin sorulması üzerine, Uğur Demirok şu yanıtı verdi; "İki kulübün isteği doğrultusunda Anadolu'da oynanması güzel olur. İki şehre de yakın olan bir yere taraftarlar da kolay ulaşım sağlar. Kulübümüzün bu yönde bir başvurusu olacaktır. Bunu da yetkililer değerlendirir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Mame Thiam'ın konuşması,

Mustafa Pektemek'in konuşması,

Uğur Demirok'un konuşmasıDHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2022-05-12 18:36:59



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