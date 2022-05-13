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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özdemir, Doğu Türkistan davasının temsilcileri ile bir araya geldi

İHA

Özdemir, Doğu Türkistan davasının temsilcileri ile bir araya geldi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Kayseri'de yaşayan Doğu Türkistan davasının temsilcileri ile bir araya gelerek MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'nin selamlarını iletti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak ve MHP İl Yöneticileri, Bağımsız Doğu Türkistanlılar Derneği Başkanı Sadullah Doğutürk, Derneğin Onursal Başkanı Erkin Beğ Uygurtürk ve Doğu Türkistan davasına ömrünü harcayan merhum Mehmet Cantürk'ün oğlu Kul Ahmet Cantürk ile bir araya geldi.
Özdemir, toplantıda Türkiye'de ve Kayseri'de yaşayan Doğu Türkistanlılar'ın yaşadığı sıkıntılar ve gelişmelerle ilgili olarak Doğu Türkistan davasının temsilcileri ile görüş alışverişinde bulundu. Kayseri'ye bir süre önce gelen Uygurlarla ilgili olarak da bilgiler alan Özdemir, "Doğu Türkistanlı, kıymetli soydaşlarımız Uygur kardeşlerimizin bizim gönlümüzde ayrı bir yeri vardır. Uygur Türklerinin hüznü yüreğimizdedir. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız, Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin sizlere selamlarını getirdim. " diyerek, Türklük ve Türkiye merkezli olarak Doğu Türkistanlıların hakkaniyetle temsil edilmeleri konusunda da gereken her türlü desteği vereceklerini belirtti.

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