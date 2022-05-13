Kayserispor ile Malatyaspor 10. randevuda

Yukatel Kayserispor ile Yeni Malatyaspor, Süper Lig tarihinde 10. kez karşılaşacak.
Yukatel Kayserispor ile Yeni Malatyaspor, Süper Lig tarihinde 10. kez karşılaşacak. İki ekip bugüne kadar 9 kez karşılaştı. Bu maçlarda 2 kez Kayserispor 3 kez Yeni Malatyaspor kazandı. 4 maç da berabere bitti. Bu maçlarda 22 gol atıldı. Kayserispor 9 gol atarken Malatya ekibi ise 13 gol attı. Ligin ilk yarısında Malatya’da oynanan maç berabere bitmişti. İki takım arasında Süper Lig'de oynanan 9 maç ve neticeleri ise şu şekilde:
2021/2022 Yeni MalatyasporKayserispor 22
2020/2021 Yeni MalatyasporKayserispor 11
2020/2021 KayserisporYeni Malatyaspor 10
2019/2020 KayserisporYeni Malatyaspor 21
2019/2020 Yeni MalatyasporKayserispor 40
2018/2019 Yeni MalatyasporKayserispor 11
2018/2019 KayserisporYeni Malatyaspor 00
2017/2018 Yeni MalatyasporKayserispor 32
2017/2018 KayserisporYeni Malatyaspor 01
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.