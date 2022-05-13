Kocasinan’da şehrin oksijen deposu parklar yenileniyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçe genelinde başlatılan mevcut parkları yenileme çalışmaları çerçevesinde Erkilet bölgesindeki 1 kilometre uzunluğunda ve 25 metre genişliğindeki parkı inceledi. Şehrin oksijen deposu olan parkları yenilemeye devam ettiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, parkların ilçenin çehresini değiştirdiğini ve güzelleştirdiğini söyledi.

Erkilet sürücü pistinin güzergahında bulunan Aşık Hasan Park’ında çalışmaları kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, daha yeşil ve konforlu Kocasinan için yoğun gayret sarf ettiklerini belirtti. Kocasinan’a bir yandan yeni ve farklı parklar kazandırırken diğer yandan ise mevcut parkları yeşil alan ağırlıklı daha fonksiyonel hale getirdiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak bir yandan yeni parklar yaparken, bir yandan da mevcut parkları yeniliyoruz. Vatandaşlarımıza uzun zamandır hizmet etmiş ve yenilenmeye ihtiyacı olan oyun grupları, sosyal donatıları ve yeşil alanları bir bir güzelleştiriyoruz. Bunlardan biri olan Aşık Hasan Parkı’nda yenilemeye başladık. Gerek sert zemin gerekse yeşillendirme konusunda çalışmalar yürütüyoruz. İnşallah en kısa süre içerisinde tamamlayıp, bu bölgede yaşayan hemşehrilerimize hizmet verecek. Bölgemizi güzelleştirecek olan parkımız, şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Tabi ki yeni parklar yapmak önceliğimiz ama mevcut parklarında korunması, yaşatılması ve yenilenmesi de bir o kadar önem verdiğimiz işlerimiz arasında yer alıyor. Park çalışmalarıyla bölgemizin çehresini değiştiriyoruz ve güzelleştiriyoruz” ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, ihtiyaç olan her bir mahallede yeni park alanları yapmakla birlikte mevcut parkları da program halinde yenilediklerini sözlerine ekledi.

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