‘Maharetli Eller’ kaldığı yerden devam

Talas’ın vazgeçilmezleri arasına giren Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı, Ramazan ayından sonra da kaldığı yerden devam ediyor. Ramazan ayında ara verilmeyen pazar, bu hafta sonu yeniden kapılarını aralıyor.

Her ayın birinci ve üçüncü pazarı gerçekleşen organizasyon, 15 Mayıs Pazar günü sabah saatlerinden itibaren meraklılarını ağırlamaya başlayacak. Talas Belediyesi ile Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi iş birliğiyle başlatılan ve ilçenin tarihi güzelliklerine sahip Harman Mahalle Meydanı’nda kurulan Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı’nın bu pazar da yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Pazarda ev hanımları tarafından hazırlanan organik ürünlerin yanında birbirinden güzel el emeği işler de sergileniyor. Pazarda gıda maddelerinin yanında el işi tekstil ürünlerinden süs eşyalarına kadar pek çok ürün vatandaşların beğenisine sunuluyor.

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