Operasyonda 10'uncu kattan atlayan uyuşturucu şüphelisi öldü

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Olcay DÜZGÜN-Öykü GENÇ/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, polisin uyuşturucu operasyonunda 13 katlı binanın 10'uncu katından atlayan şüpheli Muhammet A. (26), yaşamını yitirdi.

Olay, saat 12.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Gökkent Mahallesi'ndeki 13 katlı binanın 10'uncu katında meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Muhammet A.'nın evinde uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Bu kapsamda eve operasyon düzenlendi. Polis, Muhammet A. kapıyı açmayınca kırarak eve girdi. Bu sırada Muhammet A., evin balkonundan atladı. İhbar sonrası adrese sevk edilen sağlık ekipleri, Muhammet A.'nın öldüğünü belirledi. Evdeki aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi. Polisin çalışmasının ardından Muhammet A.'nın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-Öykü GENÇ

2022-05-13 15:07:44



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