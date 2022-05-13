Mayıs ayında kar temizliği Belediye ekipleri karla kaplı yolları iş makineleriyle açtı

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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde kardan dolayı kapanan yollar belediye ekipleri tarafından açıldı.

Kent merkezine 131 kilometre uzaklıktaki Yahyalı ilçesinde Mayıs ayında kar temizliği yapıldı. Çamlıca Mahallesi'nde bulunan yaylaların kar nedeniyle kapanan yolları, belediye ekipleri tarafından açıldı. Belediyeden yapılan açıklamada, "Belediyemiz ekipleri tarafından hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın mağdur olmaması için Çamlıca Mahallesi'nde bulunan yaylaların kapalı olan yolları açıldı" denildi.

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