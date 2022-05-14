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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti'de ilçe başkanları toplantısı

İHA

AK Parti'de ilçe başkanları toplantısı

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, ilçe başkanları ile istişare toplantısında bir araya geldi.

Hafta içerisinde Ankara'da düzenlenen İl Başkanları Toplantısı'na katılan AK Parti il Başkanı Şaban Çopuroğlu, çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. İl Başkanlığı Binası'nda 16 ilçe başkanıyla buluşan Çopuroğlu, istişare yaptı. Başkanlardan ilçeler hakkında bilgiler alan Şaban Çopuroğlu, 16 ilçeye de hizmet etmek için gece gündüz çalıştıklarını dile getirdi. Kayseri'de Cumhur İttifakı'nın Türkiye'ye örnek olan bütün ilçe belediyeleri kazanmasının önemine tekrardan değinen Başkan Çopuroğlu, her zaman Kayserililerin yanlarında olduklarının da altını çizdi.
İlçe başkanları da yapılan çalışmalar hakkında AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu'na bilgi verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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