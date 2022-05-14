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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri Üniversitesi 4 Yaşında

İHA

Uygulama ve proje odaklı misyonu ile mesleki ve teknik yükseköğretimde Türkiye'nin sayılı üniversiteleri arasına girme vizyonuna sahip Kayseri Üniversitesi, kuruluşundan bu yana geçen 4 yıllık sürede ciddi mesafe kat etti. Özellikle organize sanayi bölgelerinde OSBMYO kurulması çalışmalarına ağırlık veren Kayseri Üniversitesi, mesleki ve teknik yükseköğretimi sahaya taşıyarak iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli teknik personel ihtiyacını karşılama ve bu yönde üretim kalitesine de katkı sağlamayı amaçlıyor.

Kayseri Üniversitesi 4 Yaşında

Uygulama ve proje odaklı misyonu ile mesleki ve teknik yükseköğretimde Türkiye’nin sayılı üniversiteleri arasına girme vizyonuna sahip Kayseri Üniversitesi, kuruluşundan bu yana geçen 4 yıllık sürede ciddi mesafe kat etti. Özellikle organize sanayi bölgelerinde OSBMYO kurulması çalışmalarına ağırlık veren Kayseri Üniversitesi, mesleki ve teknik yükseköğretimi sahaya taşıyarak iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli teknik personel ihtiyacını karşılama ve bu yönde üretim kalitesine de katkı sağlamayı amaçlıyor.
Kayseri Üniversitesi’nin 4 yıllık çalışmasını değerlendiren Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa; yeni üniversite olmalarına rağmen sorumlulukların ağır olduğunu belirtti ve bulunduğu şehre, ülkemize ve topluma katkı konusunda öngörülen hedefleri azimle gerçekleştirdiklerini söyledi. Rektör Karamustafa’nın mesajı şöyle;
“9 Mayıs 2018 tarihinde TBMM’de 7141 sayılı kanunla kuruluşları kabul edilen ve 18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete'de kuruluşları yayımlanan yeni üniversiteler arasında yer alan Kayseri Üniversitemiz, bugüne kadar geçen 4 yıllık sürede ciddi gelişim göstererek, yaptığı ve yürüttüğü projeler, işbirlikleri ve koyduğu hedefler ile büyüme ve gelişmeye devam ederken ülke ve toplum faydasına yönelik çalışmalar sürdürmektedir.
Kampüste değil sahada eğitim sloganı ile kuruluşumuzdan bu yana sahada olmaya, iş dünyası ile bütünleşmeye, yerel dinamiklerle ortak projeler yürütmeye, nitelikli insan gücü yetiştirmeye, kısacası ülke ve toplum faydasına yönelik çalışmaları, misyon ilkeleri çerçevesinde sürdüren üniversitemizin, geçen 4 yıllık sürede önemli yere geldiğini söyleyebiliriz, ama üniversitemizi hak ettiği yere taşıyabilmek için daha yapacağımız çok işler var. Özellikle OSBMYO konusuna ağırlık veren uzun süren salgın sürecine rağmen bu konuda çalışmaları hız kesmeyen üniversitemiz, OSBMYO projesini önümüzdeki yıllarda hayata geçirecek ve bu sayede gerek sahada eğitime, gerekse nitelikli teknik meslek elemanlarının yetişmesine önemli katkı sunacaktır. Kulvarında en iyisi olma yolunda adımlarını sağlam ve kararlı atan üniversitemiz, ülkemizin gelecek hedeflerine fayda verme adına üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirmeye devam edecektir. Sahip olduğumuz akademik bilgi birikimi ile ismini aldığı Kayseri şehrinin üniversitesi olmasından duyduğumuz gururla Kayseri şehrine her alanda katkı vermeyi sürdüreceğiz.
Biz Kayseri şehrinin üniversiteyiz. Bizim gelişimimiz Kayseri’mizin gelişimi, Kayseri’mizin gelişimi ise bizim gelişimimizdir. Kayseri’miz için el ele vermeye, çalışmaya, işbirliklerine, bilgi ve proje üretimine, fayda sağlamaya ve nihayetinde Kayseri şehri ile ülkemizin günün değişen iş yapma şekillerini de dinamik bir yapı içerisinde dikkate alarak, daha da ileriye taşınabilmesi için tüm imkânlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz. Bu duygularla kuruluşumuzdan bu yana bize sürekli destek veren başta şehrimizin değerli yöneticileri ile siyasetçileri ve bürokratları olmak üzere; hayırseverlerimiz, belediye başkanlarımız, sivil toplum örgütlerimiz, kamu kurum ve kuruluşları ile tüm hemşerilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Üniversitemizin 4. kuruluş yıldönümünün başta üniversitemiz öğrencileri, akademik ve idari çalışanları ile tüm hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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