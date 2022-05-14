Çiftçilerden 'yağmur' şükrü Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş: "Yağmur duaları şükür duasına dönüştü"

Kayseri'de geçtiğimiz günlerde yağan yağmur çiftçilerin yüzünü güldürürken, Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, "Yağmur duaları şükür duasına dönüştü" dedi.

Kayseri'de geçtiğimiz günlerde etkisini gösteren sağanak, çiftçileri memnun etti. Geçtiğimiz yaz aylarında kuraklığın etkisini gösterdiği Kayseri'de yağmur öncesinde planlanan yağmur duaları da, sağanakla beraber şükür duasına döndü. Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş de, yağan yağmurdan memnun olduklarını dile getirerek, "Allah'a çok şükür, ne kadar şükretsek az. Bazı bölgelerimizde daha önceden planlı yapılması gereken yağmur duaları vardı. Sarıoğlan'da, Yemliha'da ve Ebiç'te vardı, buralara katıldık. Yağmur duaları şükür duasına dönüştü. Şuanda ilimizde ve diğer illerde kırsal kesimde ve ovada yağışla ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Allah'a şükürler olsun yağan yağmurla beraber çiftçiye bereket yağdı ve çiftçinin yüzünü güldürdü. eğer yağmur yağmasaydı geçen sene ki yaşadığımız sıkıntıyı yaşardık. İnsan nasıl ki karnı acıktığında yemek yemek isterse ürünlerimizde 1015 gün sonra sıcaklık devam ederse yine yağmur ister. İnşallah zamanında yağar. Allah rızkımızı da verir. Bu yağmurlar çiftçimize ilaç oldu, gübre oldu, bereket oldu. Araziye bereket yağdı. Allah'a ne kadar hamt etsek az olur. Şükürler olsun yağışlar iyi. Şuanda bir sıkıntı gözükmüyor. İnşallah zamanı geldiğinde böyle peyderpey devam eder ve sıkıntı yaşamayız. Biz sıkıntı yaşamazsak ülke yaşamaz. Biz yağan yağmurdan memnunuz" dedi.



"Suyun gramını israf etmememiz lazım"

Güneş, "Barajlarımızın doluluk oranı biraz daha yükseldi ama geçen yıla göre doluluk oranları tahmin ettiğimiz gibi değil. Barajdan su sulayan çiftçilerimizin suyun mutlaka bir gramını israf etmeden iyi kullanması gerekir. Şuanda bana göre Türkiye'de su petrol kadar kıymetli. Artık çılgın sulama dönemi bitti. Mutlaka damlama sulama sistemlerinin yapılması lazım. Şehrimizde devletimizin takip ettiği projeler var. Bahçecik Barajı'ndan gelen büyük bir proje var, o devam ediyor. Develi'de sağ ve sol sahil sulama projesi devam ediyor. Dadağı Tüneli'nden çıkan sulama sistemi ve ilave projeler yapıldı. Yüz bin dekarlık arazi olan Sarımsaklı Ovası'ndaki kapalı sistem projesi Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yatırım programına alındı" ifadelerini kullandı.

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